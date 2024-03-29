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Фанати напали на команду G2 під час 1/4 фіналу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2

Вчора 23:55 102 0
Фанати напали на команду G2 під час 1/4 фіналу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
#PGL Major Copenhagen 2024

Джерело - Чемпіон.

Під час чвертьфінального матчу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2 на сцену вибігли фанати і намагалися напасти на гравців G2  Esports.

Це відбулося вперше в історії найпрестижнішого турніру. Зустріч зупинили на пів години, порушників затримали. Зазначається, що під час інциденту також розбився кубок.

Нагадаємо, переможець пари G2 після перемоги над MOUZ стали суперником NAVI у півфіналі.

Напередодні українська кіберспортивна команда впевнено перемогла турецьку Eternal Fire і вийшла в 1/2 фіналу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Нещодавно визначилися перші півфіналісти мейджору в Копенгагені.

PGL Major - це найпрестижніший кіберспортивний турнір з CS 2, який спонсорується творцем гри - компанією Valve. 

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