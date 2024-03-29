Джерело - Чемпіон.

Російські склади команд Team Spirit та Cloud9 зазнали поразки в 1/4 фіналу PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2.

Cloud9 поступився останньому чемпіону мейджор-турніру, французькій команді Vitality. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 (13:8, 13:2).

Team Spirit, за яких виступає український гравець Мирослав "zont1x" Плахотя, програли європейській команді FAZE - 2:1 (13:7, 16:19, 16:14).

Vitality та FAZE зустрінуться у півфіналі PGL Major Copenhagen 2024, який відбудеться в суботу, 30 березня. Початок - о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, що свої виступи на турнірі продовжує українська команда Natus Vincere, яка сьогодні, 29 березня, зіграє з турецьким складом Eternal Fire в матчі за вихід до 1/2 фіналу. Початок матчу - о 18:00 за київським часом.

Можливим суперником NAVI у півфіналі стане переможець пари MOUZ - G2.

У матчі за вихід у плей-оф "народжені перемагати" здолали бразильський склад Pain.

Нагадаємо, що PGL Major Copenhagen 2024 - це перший чемпіонат світу з оновленої гри CS 2.

Раніше склад Natus Vincere з Dota 2 здобув перемогу над росіянами з Virtus Pro та кваліфікувався на престижний турнір DreamLeague Season 23.