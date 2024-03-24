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Збірна України програла Угорщині у поєдинку за "бронзу" на Кубку світу

Сьогодні 11:23 174 0
Збірна України програла Угорщині у поєдинку за "бронзу" на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України поступилася Угорщині у матчі за бронзову медаль Кубку світу з фехтування у Нанкіні.

Поєдинок завершився з рахунком 45:38. Збірна України виступала у такому складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова. Раніше у півфіналі українки поступилися Китаю (33:45).

Зазначимо, що під час чвертьфінального поєдинку з Польщею (44:39) стало відомо, що українські шпажистки здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо українські шаблістки здобули бронзові медалі в командній першості Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі (Бельгія).

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