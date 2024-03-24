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Українські шпажистки завоювала ліцензію на Олімпійські Ігри-2024

Сьогодні 08:05 88 0
Українські шпажистки завоювала ліцензію на Олімпійські Ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

У китайському Нанкіні за підсумками чвертьфінальних поєдинків Кубку світу з командної жіночої шпаги збірна України здобула ліцензію на Олімпійські Ігри-2024.

Після вибування чинних олімпійських чемпіонок, збірної Естонії, єдиною перешкодою була збірна США. Власне, в паралельному матчі американки поступилися італійській команді, що означає те, що вони не зможуть витіснити з топ-4 олімпійського рейтингу ані Польщу, ані Францію, тим самим путівка для найкращої європейської команди належатиме саме нашим шпажисткам. Раніше збірна України в 1/8 фіналу Кубку світу вирвала перемогу у Швейцарії - 45:44.

На Олімпіаді матимуть змогу виступити 3 шпажистки в особистій першості та ті ж спортсменки у командній разом з однією запасною. Всього ж наразі Україна має 8 ліцензій у фехтуванні та можливість виступити у двох з шести командних змагань. 

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