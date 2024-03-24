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Українські шпажистки поступилися Китаю в півфіналі Кубку світу

Сьогодні 09:50 84 0
Українські шпажистки поступилися Китаю в півфіналі Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України програла Китаю в 1/2 фіналу Кубку світу з фехтування у Нанкіні.

Поєдинок завершився з рахунком 45:33. Збірна України виступала у такому складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова. Зазнавши поразки у півфіналі, українки поборються з Угорщиною (у півфіналі поступилася Італії - 39:45) за бронзову медаль на Кубку світу.

Зазначимо, що під час чвертьфінального поєдинку з Польщею (44:39) стало відомо, що українські шпажистки здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.

Нагадаємо українські шаблістки здобули бронзові медалі в командній першості Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі (Бельгія).

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