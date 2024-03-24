Збірна України перемогла Польщу та вийшла до півфіналу Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Українські шпажистки святкували перемогу над Польщею в 1/4 фіналу Кубку світу з фехтування у китайському Нанкіні.

Поєдинок завершився з рахунком 44:39. Збірна України виступала у такому складі: Олена Кривицька, Інна Бровко, Джоан Фейбі Бежура, Влада Харькова. Під цього поєдинку стало відомо, що українські шпажистки здобули ліцензію на Олімпіаду-2024.

У півфіналі українки зустрінеться з Китаєм, який в 1/4 фіналу турніру здолав Корею (45:43).

Нагадаємо українські шаблістки здобули бронзові медалі в командній першості Кубку світу з фехтування в Сінт-Нікласі (Бельгія).