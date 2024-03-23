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Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні

Сьогодні 15:01 199 0
Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні
#Лисак, #Ксенія Байло, #Софія Лискун

Джерело - Чемпіон.

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун завоювали бронзові медалі другого етапу Кубку світу в синхронних стрибках з вишки, який триває у Берліні.

За п'ять стрибків вони отримали 276.36 бали та здобули дебютну нагороду у межах Кубку світу.

18-річна Байло та 21-річна Лискун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи.  У лютому вони здобули для України олімпійську ліцензію на ігри в Парижі-2024 завдяки п'ятому місцю на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Напередодні Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях. 

На цьому етапі Україну представляє також Данило Аванесов та Марк Гриценко. Змагання будуть тривати до 24 березня. 

Розклад

  • 24 березня о 13:30 - вишка, синхрон, чоловіки (фінал)

Раніше Середа та Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу

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