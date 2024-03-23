Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні

Джерело - Чемпіон.

Українки Ксенія Байло та Софія Лискун завоювали бронзові медалі другого етапу Кубку світу в синхронних стрибках з вишки, який триває у Берліні.

За п'ять стрибків вони отримали 276.36 бали та здобули дебютну нагороду у межах Кубку світу.

18-річна Байло та 21-річна Лискун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи. У лютому вони здобули для України олімпійську ліцензію на ігри в Парижі-2024 завдяки п'ятому місцю на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Напередодні Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях.

На цьому етапі Україну представляє також Данило Аванесов та Марк Гриценко. Змагання будуть тривати до 24 березня.

Розклад

24 березня о 13:30 - вишка, синхрон, чоловіки (фінал)

Раніше Середа та Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу