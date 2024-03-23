Байло та Лискун здобули бронзу на етапі Кубку світу в Берліні

Джерело - Чемпіон.
Українки Ксенія Байло та Софія Лискун завоювали бронзові медалі другого етапу Кубку світу в синхронних стрибках з вишки, який триває у Берліні.
За п'ять стрибків вони отримали 276.36 бали та здобули дебютну нагороду у межах Кубку світу.
18-річна Байло та 21-річна Лискун є дворазовими медалістками чемпіонату Європи. У лютому вони здобули для України олімпійську ліцензію на ігри в Парижі-2024 завдяки п'ятому місцю на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Напередодні Україна посіла 7-ме місце в командних змаганнях.
На цьому етапі Україну представляє також Данило Аванесов та Марк Гриценко. Змагання будуть тривати до 24 березня.
Розклад
- 24 березня о 13:30 - вишка, синхрон, чоловіки (фінал)
Раніше Середа та Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу