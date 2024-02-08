Середа та Болюх стали бронзовими призерами чемпіонату світу

Україна здобула першу медаль у стрибках у воду на ЧС-2024 з водних видів спорту

Джерело - Чемпіон.

Українці Олексій Середа та Кирил Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

За шість стрибків 18-річний Олексій та 16-річний Кирил отримали 406.47 бала та стали третіми. Таким чином дует здобув першу нагороду для України у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024.

Перемогу здобули представники Китаю, друге місце посіли британці.

ЧС-2024 - Стрибки у воду

10-метрова вишка (чоловіки), 08 лютого

Китай — 470.76 бала Велика Британія — 422.37 Україна — 406.47

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