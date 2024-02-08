Середа та Болюх стали бронзовими призерами чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українці Олексій Середа та Кирил Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.
За шість стрибків 18-річний Олексій та 16-річний Кирил отримали 406.47 бала та стали третіми. Таким чином дует здобув першу нагороду для України у стрибках у воду на чемпіонаті світу-2024.
Перемогу здобули представники Китаю, друге місце посіли британці.
ЧС-2024 - Стрибки у воду
10-метрова вишка (чоловіки), 08 лютого
- Китай — 470.76 бала
- Велика Британія — 422.37
- Україна — 406.47
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