Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу

Історична медаль для України в чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Середа виборов бронзу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі.

Українець набрав 528.65 бали за свої стрибки та посів третє місце.

Перше та друге місце розділили представники Китаю Хао Ян та Юань Цао.

Відзначимо, для України - це перша в історії медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.

ЧС-2024 - Стрибки у воду

10-метрова вишка (чоловіки), 10 лютого

Хао Ян (Китай) — 564.05 бала Юань Цао (Китай) — 553.20 Олексій Середа (Україна) — 528.65

Раніше Середа та Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.