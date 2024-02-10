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Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу

Історична медаль для України в чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки
Сьогодні 19:50 3388 1
Середа здобув історичну для України медаль на чемпіонаті світу
#Олексій Середа

Джерело - Чемпіон.

Українець Олексій Середа виборов бронзу зі стрибків у воду з 10-метрової вишки на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Досі.

Українець набрав 528.65 бали за свої стрибки та посів третє місце.

Перше та друге місце розділили представники Китаю Хао Ян та Юань Цао.

Відзначимо, для України - це перша в історії медаль у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки в рамках чемпіонату світу з водних видів спорту.

ЧС-2024 - Стрибки у воду
10-метрова вишка (чоловіки), 10 лютого
  1. Хао Ян (Китай) — 564.05 бала
  2. Юань Цао (Китай) — 553.20
  3. Олексій Середа (Україна) — 528.65

Раніше Середа та Болюх завоювали бронзові медалі у фіналі чемпіонату світу-2024 у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

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