Лижні акробати Брикіна і Кузнєцов виграли загальний залік Кубку Європи з фристайлу

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Брикіна й Максим Кузнєцов стали переможцями загального заліку Кубку Європи з фристайлу (акробатика) сезону-2023/2024. Оксана Яцюк - на другій позиції жіночого рейтингу.
Про це повідомляє Федерація лижного спорту України.
На двох заключних етапах змагань у італійському К’єза-ін-Вальмаленко українці здобули чотири медалі.
В останній день перемогу святкувала Брикіна, а Яцюк стала бронзовою призеркою.
Також бронзу виборов Ян Гаврюк.
У перший день змагань Максим Кузнєцов був третім зі стрибком bFdF, за який отримав оцінку 88,12 бала.