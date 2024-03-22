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Шмуратко - про дії президента ISU: Пряма підтримка вбивств

Після прокату на чемпіонаті світу фігурист відреагував на черговий масований обстріл Росії
Сьогодні 16:29 162 0
Шмуратко - про дії президента ISU: Пряма підтримка вбивств
#Іван Шмуратко

Джерело - Суспільне Спорт.

Спортивна спільнота має працювати над тим, аби до змагань не допускали фігуристів, які досі тренуються в Росії.

Про це заявив український фігурист Іван Шмуратко.

"Тут, у Канаді, відчуваю підтримку серед нашої діаспори, серед тих, хто приїхав. Щодо того, що відчуваю після таких подій, які відбуваються щодня, після обстрілів... Люди, які тут стоять - хтось каже, що їм не байдуже. Але між "не байдуже" й активними діями проти допуску атлетів, які тренуються в країні-агресорі, так званій РФ.

[Повномасштабна] війна триває понад два роки. Якби він [президент ISU Кім Дже Йоль] щось захотів зробити... Звичайно, люди під російським прапором не допущені, але всі ми бачимо, що приїжджають люди, які платять податки [в Росії], які потім ідуть на ракети, дрони та інше обладнання, що вбиває нас, українців. І це, я вважаю, пряма підтримка вбивств людей. Тому я хочу попросити посприяти тому, щоб ті, хто платять податки за ракети, які летять на мене та інших українців, були недопущені до змагань такого рівня", - заявив Шмуратко.

Російські та білоруські фігуристи наразі не допущені до виступів на міжнародних змаганнях, проте на чемпіонаті світу, як і на цьогорічному Євро та інших стартах, присутні спортсмени й тренери, які мають російське походження або ж працюють у Росії.

Зазначимо, український фігурист Іван Шмуратко завершив виступи на чемпіонаті світу-2024 у канадському Монреалі. Єдиний представник збірної в чоловічому одиночному катанні посів 33-тє місце в короткій програмі та не зміг відібратися до довільної вперше з часів свого дебюту на такому рівні у 2019 році.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний олімпійський комітет ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів". Представникам з Білорусі та Росії заборонили брати участь у відкритті Олімпіади-2024.

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