Росіян та білорусів не допустять до церемонії відкриття Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

Нейтральні спортсмени не братимуть участі в церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це йдеться в заяві Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Рішення щодо їхньої участі на церемонії закриття розглянуть пізніше.

Зазначимо, виконавчий комітет МОК дозволив російським та білоруським спортсменам брати участь на Олімпійських іграх, але тільки індивідуально і під нейтральним прапором. При цьому в організації вказали, що атлети мають виконати умови відбору на відповідність критеріям нейтралітету.

Нещодавно Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляцію Олімпійського комітету Росії щодо рішення про припинення членства в Міжнародному олімпійському комітеті.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.