Джерело - The Guardian.

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі зможуть виступити до 40 спортсменів з Росії під нейтральним прапором.

Про це розповів віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс.

"Питання в тому, скільки російських спортсменів буде там, тому що вони не братимуть участь у жодному командному виді спорту, тому що вони не можуть змагатися як Росія. Усі, хто готувався в російських військових клубах, не їдуть.

Я не знаю, але очевидно, що деякі спортсмени можуть вирішити не їхати, якщо вони не змагаються за Росію. Я можу помилятися, але, здається, я читав, що представництво росіян може становити лише 40 осіб", – сказав Коутс.

Напередодні президент України Володимир Зеленський розповів про можливий допуск російських спортсменів до Олімпійських ігор-2024 у французькому Парижі.