Шацьких: Судді змінили ставлення до українських борців у гірший бік

Володимир Шацьких поділився враженнями від чемпіонату Європи-2024

Головний тренер збірної України з греко-римської боротьби Володимир Шацьких прокоментував результати українських борців на чемпіонаті Європи-2024 та ставлення суддів до українців.

- Володимире Володимировичу, як оціните виступи ваших підопічних на чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті?

Рівень цьогорічного чемпіонату Європи був дуже високим. Неочікувано, адже зазвичай перед Олімпійськими іграми континентальна першість є більш лайтовою, а цього разу тут боролися всі лідери європейської боротьби. Загалом я задоволений, що наші хлопці можуть сміливо конкурувати серед найкращих. Цього року наша увага зосереджена на Олімпіаді в Парижі, тому Євро-2024 видався для нас добрим у підготовчому плані. Турнір став для нас корисним майданчиком для збору інформації про суперників та про плани роботи на майбутнє.

- Проаналізуйте результати борців, які виступили на Євро. Хто в якій формі зараз перебуває і ким найбільше задоволені?

Корюн Саградян (55 кг) міг показати кращий результат, але на самому старті потрапив на потужного суперника. Ми знали, що Корюн має проблеми на партері. Намагалися виправити помилки і він сам багато над собою тренувався, але на турнірі це не спрацювало. Хвилювання далося в знаки й Корюн припустився помилки в захисті.

Очікували, що тренерський штаб потішить Віктор Петрик (60 кг). У його категорії велика конкуренція на чемпіонатах Європи та світу, але не на внутрішньому чемпіонаті. Через це Віктору складно піднімати свій рівень. Можна сказати, що на чемпіонаті України він перебуває в зоні комфорту, що не дає йому поштовху перемагати на міжнародних змаганнях. Раніше ми мали тридцять спортсменів у категорії 60 кг, а тепер всього семеро. Донедавна лідером був Георгій Абовян, якому всі намагались нав’язати конкуренцію, але тепер він живе в США.

Порадував Олександр Грушин (63 кг). І зараз, якщо він знизить вагу, хочемо дати йому можливість поборотись на ліцензійному турнірі в категорії 60 кг. Ми з ним про це говорили, поки що Олександр вагається, але все-таки має спробувати. У півфіналі Євро він впевнено переміг дворазового чемпіона Європи Едмонда Назаряна з Болгарії та мав шанси завоювати "золото". Чесно кажучи, трохи не задоволений суддівством у фіналі. На мою думку, після появи російських суддів повернувся їхній вплив на інших колег. Бачу, що судді змінили ставлення до нас у дещо гірший бік. Був епізод, який неправильно оцінили за правилами: Грушин атакував, обидва борці одночасно вивалися за килим. Олександр ініціював цю дію, тому бал мали б віддати йому, але судді розцінили це по-іншому. Але виступом Сашка задоволений, давно чекали від нього такої боротьби.

Артур Політаєв (67 кг) загалом виступив прогнозовано. Розмовляв з його персональними тренерами, тому знаю, що йому було важко переходити в іншу вагу. Він добре боровся в фіналі чемпіонату України в категорії 77 кг і міг би спокійно поїхати на ліцензійний турнір. Але Артур зігнав вагу і трохи не витерпів тих навантажень, які були на Євро.

Парвіз Насібов (72 кг) виступив на Євро, хоч їхати в його категорії від України мав Андрій Кулик, який травмував ребро. Приємно, що Парвіз не підвів ні команду, ні себе, ні Андрія, й досить упевнено показав себе на турнірі. У півфіналі проти азербайджанця суддя припустився помилки, що потім підтвердили. Парвіз мав боротись у фіналі з "золото". Він пройшов потужних опонентів і, зрештою, повернувся додому призером. Сподіваюсь, що покаже ще кращий результат у ліцензійних турнірах.

Ігор Бичков (77 кг) вперше виступив на турнірі дорослого рівня. Ця категорія є трохи проблемною для нас. Ігор не зміг впоратися морально, можливо, відчував багато тиску від усіх. Не хочеться, щоб Бичков здавався. Ігорю потрібно розвивати та зміцнити свій характер, адже він дуже необхідний на таких турнірах, як чемпіонат Європи.

Ярослав Фільчаков (82 кг) стабільно здобуває медалі у своїй категорії – це приємно. Він – молодець, оскільки пробував себе у 87 кг. Ярослав хоче на Олімпіаду, намагався конкурувати з Жаном Беленюком. Впевнений, що він зможе гідно виступити вже на наступній Олімпіаді, адже ігри в Парижі будуть останніми для Беленюка.

Жану Беленюку (87 кг) було важкувато. Зараз для нього це був більш підготовчий етап. Він відповідально готується до Олімпіади й побачив свої помилки. Якщо він бачить у своїй боротьбі помилку, то довго над нею працює. До Олімпійських ігор, вважаю, Жан буде більш легким і функціонально готовим. Зараз ми побачили, над чим будемо найбільше працювати.

Владлен Козлюк (97 кг) – наш основний лідер. Міг дійти далеко, але не впорався психологічно. До того ж йому випав досить неприступний сербський борець. Владлен доводив все до перемоги, але припустився помилки. Суперник заліз у його захват і це дорого коштувало. У підсумку, виліт на старті змагань.

Михайлу Вишнивецькому (130 кг) все-таки треба швидше звикати до дорослого рівня. Мені цікаво, щоб розвивався на дорослих змаганнях і виборов олімпійську ліцензію. Хотілось би бачити конкретні кроки вперед. Розраховував на кращий результат Михайла.

- Розкажіть про плани збірної перед Олімпійськими іграми.

У нас залишились попереду два ліцензійні турніри – європейський і світовий. Континентальні змагання відбудуться на початку квітня в Баку. А в травні боротимемось за ліцензії в Стамбулі. Маємо не так багато часу, тож будемо багато над цим працювати на двох зборах – на базі "Заросляк" і в польському Закопаному, а також плануємо мати підготовку у Франції.

Нагадаємо, Олександр Грушин здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 63 кг, Жан Беленюк завоював бронзу, також бронзовим призером став Парвіз Насібов та Ярослав Фільчаков у ваговій категорії до 82 кг.