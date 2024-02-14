Головне
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи
Вчора 19:49 6886 1
ПСЖ упевнено переграв Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 87
Лаціо несподівано здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 144
Фільчаков завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи
Вчора 23:24 92
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи
Вчора 22:13 2106
Двоє українців кваліфікувалися в масстарт на чемпіонаті світу
Вчора 21:50 245
Бо виграв золото чемпіонату світу в індивідуальні гонці, Дудченко - 29-й
Вчора 20:19 267
Романчук фінішував восьмим у фіналі ЧС-2024 з водних видів спорту
Вчора 19:05 342
Лунін як убивця надій, або Чому Ребров отримав несподіваний головний біль
Вчора 18:45 1103
Лівач здолала білоруску Чирик та вийшла до півфіналу чемпіонату Європи
Вчора 13:37 302
Прямі трансляції

Фільчаков завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи

Ця медаль стала четвертою для України на цьому ЧЄ
Вчора 23:24 92 0
Фільчаков завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 82 кг.

Українець переміг угорця Еріка Сілваші (2:1). У півфіналі змагань Фільчаков поступився росіянину Ісламу Алієву.

Ця медаль стала четвертою для України на цьому чемпіонаті Європи. Раніше Олександр Грушин здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 63 кг, Жан Беленюк завоював бронзу, також бронзовим призером став Парвіз Насібов.

Нагадаємо, Ярослав Фільчаков здобував срібло на Євро-2023. Також він дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів Відео дня: блискучі сейви Луніна дозволили Реалу мінімально здолати Лейпциг у Лізі чемпіонів 1524
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 2106
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи 6886 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 93146
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17101
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 1605
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10431 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29156 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164331
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 33854 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 59477
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 27825