Фільчаков завоював бронзову нагороду на чемпіонаті Європи

Ця медаль стала четвертою для України на цьому ЧЄ

Джерело - Чемпіон.

Ярослав Фільчаков здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 82 кг.

Українець переміг угорця Еріка Сілваші (2:1). У півфіналі змагань Фільчаков поступився росіянину Ісламу Алієву.

Ця медаль стала четвертою для України на цьому чемпіонаті Європи. Раніше Олександр Грушин здобув срібну нагороду у ваговій категорії до 63 кг, Жан Беленюк завоював бронзу, також бронзовим призером став Парвіз Насібов.

Нагадаємо, Ярослав Фільчаков здобував срібло на Євро-2023. Також він дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу.

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