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Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби

Це друга медаль і новий особистий рекорд українця
Сьогодні 19:25 232 0
Грушин здобув срібну медаль Євро-2024 з боротьби
#Олександр Грушин

Джерело - Чемпіон.

На Євро-2024 з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 63 кг Олександр Грушин здобув срібну медаль.

Суперником українця у фіналі став Мурад Маммадов з Азербайджану, чинний віцечемпіон світу та переможець цьогорічного Гран-прі Будапешта в категорії до 63 кг. Фінальний свисток зафіксував перемогу Маммадова із мінімальною різницею - 2:1, що залишила Грушина із дебютним сріблом. Це перша нагорода збірної України на чемпіонаті Європи-2024.

Це друга медаль і новий особистий рекорд Грушина на континентальному рівні після бронзової медалі 2022 року.

Напередодні Жан Беленюк поступився росіянину Олександру Комарову.

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