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Гутцайт: Будемо стежити за дотриманням «умов нейтральності» росіян

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Гутцайт: Будемо стежити за дотриманням «умов нейтральності» росіян
#НОК України, #Вадим Гутцайт, #МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

Джерело - Чемпіон.

Національний олімпійський комітет України буде стежити за дотриманням "умов нейтральності" російських та білоруських атлетів, яких допустили на Олімпіаду.

Про це заявив президент НОК України Вадим Гутцайт.

"Рішенням Виконкому Міжнародного олімпійського комітету дозволено російським та білоруським атлетам змагатися на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. Індивідуальних "нейтральних" спортсменів, які пройдуть кваліфікацію, до змагань будуть допускати МОК та Міжнародні федерації з олімпійських видів спорту.

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Буквально вчора взяв участь в зустрічі Міжнародного олімпійського комітету з Національними Олімпійськими комітетами країн, де наголосив на незмінній позиції України стосовно недопуску російських та білоруських спортсменів до будь-яких міжнародних змагань.

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Майже рік спільно з країнами-партнерами ми боролися на дипломатичному фронті, щоб це рішення не було ухвалено. Попри всі докладені зусилля, не дивлячись на численні жертви серед військових та цивільного населення, руйнування інфраструктури та окуповані території, наш голос не було почуто. Не дивлячись на це, ми продовжуємо свою роботу, але боротьбу буде продовжено.

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Ми будемо пильно стежити за дотриманням "умов нейтральності" російських та білоруських атлетів, повідомляти МОК та Міжнародні спортивні федерації про будь-які порушення та зловживання цим статусом. Маємо бути сильними й готовими до будь-яких викликів", – сказав Гутцайт.

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