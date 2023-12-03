ХІТ зіграв унічию з Пальмою Футзал у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
ХІТ провів останній матч елітного раунду Ліги чемпіонів, зігравши внічию з іспанською командою Пальма Футзал.
Нічийний результат вивів до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів Пальму Футзал. Кияни продемонстрували характер і залишають турнір із високо піднятою головою.
Ліга чемпіонів
Елітний раунд
Група D
3 тур, 3 грудня
ХІТ - Пальма Футзал 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Абакшин, 1:1 - 24 Гордільо, 1:2 - 26 Оледгобад, 2:2 - 38 Поночовний
ХІТ: Сухов, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин, Ліфер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий, Кравець
Пальма Футзал: Луан Мюллер, Шагінья, Рівільос, Фабіньо, Ромуло, Лоуренсо, Клебер, Оледгобад, Бруно Гомес, Моріо, Гордільо, Дос Сантос, Агапур, Баррон
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