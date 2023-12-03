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ХІТ зіграв унічию з Пальмою Футзал у Лізі чемпіонів

Кияни гідно завершили елітний раунд Ліги чемпіонів
Сьогодні 10:55 110 0
ХІТ зіграв унічию з Пальмою Футзал у Лізі чемпіонів
#ХІТ

Джерело - Чемпіон.

ХІТ провів останній матч елітного раунду Ліги чемпіонів, зігравши внічию з іспанською командою Пальма Футзал.

Нічийний результат вивів до Фіналу чотирьох Ліги чемпіонів Пальму Футзал. Кияни продемонстрували характер і залишають турнір із високо піднятою головою.

Ліга чемпіонів 
Елітний раунд 
Група D
3 тур, 3 грудня

ХІТ - Пальма Футзал 2:2 (1:0) 

Голи: 1:0 - 14 Абакшин, 1:1 - 24 Гордільо, 1:2 - 26 Оледгобад, 2:2 - 38 Поночовний

ХІТ: Сухов, Журба, Шеремета, Педяш, Абакшин, Ліфер, Сметаненко, Мельник, Подлюк, Жук, Поночовний, Чернявський, Сірий, Кравець

Пальма Футзал: Луан Мюллер, Шагінья, Рівільос, Фабіньо, Ромуло, Лоуренсо, Клебер, Оледгобад, Бруно Гомес, Моріо, Гордільо, Дос Сантос, Агапур, Баррон

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Допис, поширений Mallorca Palma Futsal (@palmafutsaloficial)

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