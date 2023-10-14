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Адесан'я має намір зробити паузу в кар'єрі

Сьогодні 13:49 195 0
Адесан'я має намір зробити паузу в кар'єрі
Фото: Getty Images
#Адесан'я

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я хоче зробити паузу в кар'єрі.

Про це він розповів порталу The Rock FM.

"Я збираюся зцілити себе. Ви довго не побачите, як я б'юся", - сказав Адесан'я.

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