Адесан'я має намір зробити паузу в кар'єрі

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я хоче зробити паузу в кар'єрі.

Про це він розповів порталу The Rock FM.

"Я збираюся зцілити себе. Ви довго не побачите, як я б'юся", - сказав Адесан'я.