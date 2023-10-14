Адесан'я має намір зробити паузу в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я хоче зробити паузу в кар'єрі.
Про це він розповів порталу The Rock FM.
"Я збираюся зцілити себе. Ви довго не побачите, як я б'юся", - сказав Адесан'я.
“I’m going to heal myself up. You won’t see me fight for a long time.”— Bloody Elbow (@BloodyElbow) October 13, 2023
Israel Adesanya intends to take an extended break from MMA
via The Rock FM pic.twitter.com/gwPK2femeI
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