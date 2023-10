Адесан'я має намір зробити паузу в кар'єрі

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесан'я хоче зробити паузу в кар'єрі.

Про це він розповів порталу The Rock FM.

“I’m going to heal myself up. You won’t see me fight for a long time.”



