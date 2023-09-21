Стало відомо скільки заробили українські легкоатлети на етапах Діамантової ліги-2023

Визначився рейтинг українських легкоатлетів за заробленими призовими у сезоні Діамантової ліги-2023.
Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Найбільш високооплачуваною легкоатлеткою України стала чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.
1. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) - 67 тисяч доларів
2. Ірина Геращенко (стрибки у висоту) 33,5 тисячі доларів
3. Марина Бех-Романчук (стрибки у довжину, потрійний стрибок) - 29 тисяч доларів
4. Юлія Левченко (стрибки у висоту) - 10,25 тисячі доларів
5. Андрій Проценко (стрибки у висоту) - 7,75 тисячі доларів
6. Анна Рижикова (біг на 400 метрів з бар’єрами) - 6 тисяч доларів
7. Вікторія Ткачук (біг на 400 метрів з бар’єрами) - 5,5 тисячі доларів
8. Юлія Чумаченко (стрибки у висоту) - 1,25 тисячі доларів
9. Артур Фельфнер (метання списа) - 1 тисяча доларів
10. Роман Кокошко (штовхання ядра) - 500 доларів
11. Катерина Табашник (стрибки у висоту) - 500 доларів
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