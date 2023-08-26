Джерело - Чемпіон.
25 серпня у Будапешті відбувся 7-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 2000 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 7-ий день ЧС-2023 було розіграно чотири комплекти медалей. Україна дочекалася першої медалі на ЧС. Марина Бех-Романчук завоювала срібну нагороду в потрійному стрибку. А перше місце посіла Юлімар Рохас, яка в останній спробі випередила українку. У метанні списа японка Кітаґуті Харука завоювала золоту медаль. Ямайка Шеріка Джексон та американець Ноа Лайлс виграли змагання з бігу на 200 метрів відповідно серед жінок та чоловіків.
Щодо виступу ще 5 українців, які в цей день намагалися пробитися до фіналів, то маємо наступні результати. Артур Фельфнер не подолав кваліфікацію у метанні списа. Аж чотири українки (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко) виступали у стрибках у висоту. Магучіх та Геращенко вдалося пробитися до фіналу змагань.
Переможці та призери ЧС за 25 серпня:
Потрійний стрибок, жінки
- Юлімар Рохас (Венесуела)
- Марина Бех-Романчук (Україна)
- Леяніс Перес (Куба)
Метання списа, жінки. Фінал
- Кітаґуті Харука (Японія)
- Флор Руїс (Колумбія)
- Маккензі Літтл (Австралія)
Біг 200 м, жінки. Фінал
- Шеріка Джексон (Ямайка)
- Габрієль Томас (США)
- Ша'Каррі Річардсон (США)
Біг 200 м, чоловіки. Фінал
- Ноа Лайлс (США)
- Еррійон Найтон (США)
- Леціле Тебого (Ботсвана)