Джерело - Чемпіон.

25 серпня у Будапешті відбувся 7-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 2000 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 7-ий день ЧС-2023 було розіграно чотири комплекти медалей. Україна дочекалася першої медалі на ЧС. Марина Бех-Романчук завоювала срібну нагороду в потрійному стрибку. А перше місце посіла Юлімар Рохас, яка в останній спробі випередила українку. У метанні списа японка Кітаґуті Харука завоювала золоту медаль. Ямайка Шеріка Джексон та американець Ноа Лайлс виграли змагання з бігу на 200 метрів відповідно серед жінок та чоловіків.

Щодо виступу ще 5 українців, які в цей день намагалися пробитися до фіналів, то маємо наступні результати. Артур Фельфнер не подолав кваліфікацію у метанні списа. Аж чотири українки (Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко) виступали у стрибках у висоту. Магучіх та Геращенко вдалося пробитися до фіналу змагань.

Переможці та призери ЧС за 25 серпня:

Потрійний стрибок, жінки

Юлімар Рохас (Венесуела) Марина Бех-Романчук (Україна) Леяніс Перес (Куба)

Метання списа, жінки. Фінал

Кітаґуті Харука (Японія) Флор Руїс (Колумбія) Маккензі Літтл (Австралія)

Біг 200 м, жінки. Фінал

Шеріка Джексон (Ямайка) Габрієль Томас (США) Ша'Каррі Річардсон (США)

Біг 200 м, чоловіки. Фінал