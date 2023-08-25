Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес
Вчора 23:47 1837
Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 401
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни
Сьогодні 10:42 62209 6
Усик: Я вважаю себе андердогом
Сьогодні 10:40 459
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:37 14652
Лалатович: Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні, це був би інший матч
Сьогодні 10:00 352
Луческу: З такими помилками арбітрів ми є чемпіонами за скасованими голами
Сьогодні 08:28 1700
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня
Сьогодні 07:11 3478
Зоря поступилася Славії, Шериф з Ковалем зіграв унічию з Клаксвіком: результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 624
Ярмоленко може пропустити матчі з Англією та Італією через пошкодження
Вчора 23:37 632
Прямі трансляції

Фельфнер не кваліфікувався до фіналу у метанні списа на дебютному ЧС-2023

Сьогодні 13:59 192 0
Фельфнер не кваліфікувався до фіналу у метанні списа на дебютному ЧС-2023
#Артур Фельфнер

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики українець Артур Фельфнер не подолав кваліфікацію у метанні списа. 

До фіналу змагань виходили легкоатлети, які подолали позначку 83 метри, або ж 12 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.

Кваліфікація у чоловічому секторі метання списа проходила у двох групах. Фельфнер змагався у групі В після того, як у групі А кваліфікаційну позначку подолав лише олімпійський чемпіон Токіо-2020 Нірадж Чопра (Індія).

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Перша кваліфікаційна спроба Фельфнера виявилася невдалою, а друга не була зарахована через заступ. У вирішальній спробі Артур показав результат 73.94 метра. Цей показник залишив українського метальника одразу за топ-30.

До фіналу у метанні списа вийшли:

  • За результатом: Нірадж Чопра (Індія), Аршад Надім (Пакистан) та Якуб Вадлейх (Чехія).
  • За добором: Юліан Вебер (Німеччина), Едіс Матусявічюс (Литва), Деваракешаві Ману, Кішор Джена (обидва - Індія), Давід Вегнер (Польща), Іхаб Абдельрахман (Єгипет), Олівер Хеландер (Фінляндія), Тімоті Герман (Бельгія), Адріан Мардаре (Молдова).

Натомість не подолав кваліфікацію чинний чемпіон світу Андерсон Пітерс з Гренади.

Коментарі ()
Популярне зараз
Карлсен вперше у кар’єрі виграв Кубок світу з шахів Карлсен вперше у кар’єрі виграв Кубок світу з шахів 4097
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 14350
Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа 12082
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни 62209 6
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 29263
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 14652
Рекомендуємо
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35527 4
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87600 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 53374 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48508
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18011 3
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23108