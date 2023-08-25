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На чемпіонаті світу-2023 з легкої атлетики українець Артур Фельфнер не подолав кваліфікацію у метанні списа.

До фіналу змагань виходили легкоатлети, які подолали позначку 83 метри, або ж 12 найкращих спортсменів за підсумками кваліфікації.

Кваліфікація у чоловічому секторі метання списа проходила у двох групах. Фельфнер змагався у групі В після того, як у групі А кваліфікаційну позначку подолав лише олімпійський чемпіон Токіо-2020 Нірадж Чопра (Індія).

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Перша кваліфікаційна спроба Фельфнера виявилася невдалою, а друга не була зарахована через заступ. У вирішальній спробі Артур показав результат 73.94 метра. Цей показник залишив українського метальника одразу за топ-30.

До фіналу у метанні списа вийшли:

За результатом: Нірадж Чопра (Індія), Аршад Надім (Пакистан) та Якуб Вадлейх (Чехія).

За добором: Юліан Вебер (Німеччина), Едіс Матусявічюс (Литва), Деваракешаві Ману, Кішор Джена (обидва - Індія), Давід Вегнер (Польща), Іхаб Абдельрахман (Єгипет), Олівер Хеландер (Фінляндія), Тімоті Герман (Бельгія), Адріан Мардаре (Молдова).

Натомість не подолав кваліфікацію чинний чемпіон світу Андерсон Пітерс з Гренади.