Рижикова та Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар’єрами.

У півфіналі Ткачук стала 7-ю у своєму забігу з показником 55,43 секунди. До фіналу в цьому забігу кваліфікувались Рушелл Клейтон з Ямайки і Анна Коккрелл з США.

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Рижикова у своєму забігу стала 4-ю, показавши свій найкращий результат у сезоні, - 54,42 с. До фіналу вийшли Фемке Бол з Нідерландів та Андретте Найт з Ямайки.

Україна не матиме представництва у фіналі 400 метрів з бар'єрами уперше з 2017 року.

Чемпіонат світу з легкої атлетики

Півфінал

Біг на 400 м з бар’єрами

22 серпня

1-й забіг

1. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53,30

2. Анна Коккрелл (США) - 53,63

3. Війві Лехікойнен (Фінляндія) - 54,48

7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55,43

2-й забіг