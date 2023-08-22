Рижикова та Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар’єрами.
У півфіналі Ткачук стала 7-ю у своєму забігу з показником 55,43 секунди. До фіналу в цьому забігу кваліфікувались Рушелл Клейтон з Ямайки і Анна Коккрелл з США.
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Рижикова у своєму забігу стала 4-ю, показавши свій найкращий результат у сезоні, - 54,42 с. До фіналу вийшли Фемке Бол з Нідерландів та Андретте Найт з Ямайки.
Україна не матиме представництва у фіналі 400 метрів з бар'єрами уперше з 2017 року.
Чемпіонат світу з легкої атлетики
Півфінал
Біг на 400 м з бар’єрами
22 серпня
1-й забіг
- 1. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53,30
- 2. Анна Коккрелл (США) - 53,63
- 3. Війві Лехікойнен (Фінляндія) - 54,48
- 7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55,43
2-й забіг
- 1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,95
- 2. Андретте Найт (Ямайка) - 53,72
- 3. Далайла Мухаммад (США) - 54,19
- 4. Анна Рижикова (Україна) - 54,42