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Рижикова та Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу

Сьогодні 22:09 278 0
Рижикова та Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу
#Анна Рижикова, #Вікторія Ткачук

Джерело - Чемпіон.

Українські легкоатлетки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук не змогли вийти до фіналу чемпіонату світу в бігу на 400 м з бар’єрами.

У півфіналі Ткачук стала 7-ю у своєму забігу з показником 55,43 секунди. До фіналу в цьому забігу кваліфікувались Рушелл Клейтон з Ямайки і Анна Коккрелл з США.

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Рижикова у своєму забігу стала 4-ю, показавши свій найкращий результат у сезоні, - 54,42 с. До фіналу вийшли Фемке Бол з Нідерландів та Андретте Найт з Ямайки.

Україна не матиме представництва у фіналі 400 метрів з бар'єрами уперше з 2017 року.

Чемпіонат світу з легкої атлетики
Півфінал
Біг на 400 м з бар’єрами
22 серпня
1-й забіг
  • 1. Рашелл Клейтон (Ямайка) - 53,30
  • 2. Анна Коккрелл (США) - 53,63
  • 3. Війві Лехікойнен (Фінляндія) - 54,48
  • 7. Вікторія Ткачук (Україна) - 55,43

2-й забіг

  • 1. Фемке Бол (Нідерланди) - 52,95
  • 2. Андретте Найт (Ямайка) - 53,72
  • 3. Далайла Мухаммад (США) - 54,19
  • 4. Анна Рижикова (Україна) - 54,42
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