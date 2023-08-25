Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу

Дві з чотирьох українок пробилися до фіналу чемпіонату світу-2023 з легкої атлетики в стрибках у висоту

Джерело - Чемпіон.

На чемпіонаті світу з легкої атлетики дві українки подолали кваліфікацію стрибків у висоту серед жінок.

Україну представляли Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко.

Для проходу у фінал потрібно було стрибнути 194 см або ж потрапити у топ-12 за підсумками кваліфікації.

Першою серед українок припинила боротьбу за фінал Чумаченко, яка не змогла з трьох спроб взяти планку на висоті 189 см.

Левченко з третьої спроби взяла висоту 189 см і не потрапила до фіналу.

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Магучіх з результатом 192 см стала фіналісткою, до неї також приєдналась Геращенко, яка з першої спроби взяла висоту 189 см і за добором відібралась у фінальні змагання.

Фінал жіночих стрибків у висоту на ЧС-2023 відбудеться у неділю, 27 серпня.