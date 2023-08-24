Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес

Джерело - Чемпіон.
24 серпня у Будапешті відбувся 6-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.
У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.
Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
У 6-ий день ЧС-2023 було розіграно сім комплектів медалей. Українці виступали лише у фіналах у спортивній ходьбі. Ігор Главан став одним з 33 скороходів, що подолали всю дистанцію. Фінішну лінію він перетнув останнім, 33-м. Після фінішу українець знепритомнів, після чого скорохода забрали для надання медичної допомоги. Іван Банзерук достроково зійшов з дистанції. Перемогу у цій дисципліні здобув іспанець Альваро Мартін. Василина Сидорчук фінішувала з часом 2:57:24 години. Інша українка Аліна Цвілій фінішувала з часом 3:09:23 та посіла 34 місце. Відзначимо, що золоту медаль у цій дисципліні здобула іспанка Марія Перес. Нагадаємо, що Перес на дистанції 20 км теж завоювала золоту медаль.
Щодо інших фіналів, то змагання зі стрибків у довжину виграв грецький легкоатлет Мільтіадіс Тентоглу. Ямаєць Антоніо Вотсон першим фінішував у бігу на 400 метрів, його землячка Даніеле Вільямс виграла змагання з бігу 100 м з бар'єрами. Змагання з метання молота виграла канадка Кемрін Роджерс.
Нідерландка Фемке Бол впевнено завоювала золоту медаль у бігу 400 м з бар'єрами. Нагадаємо, що 22 серпня у цій дисципліні у півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) і обидві не пройшли до фіналу змагань.
Переможці та призери ЧС за 24 серпня:
Спортивна ходьба 35 км, жінки
- Марія Перес (Іспанія)
- Кімберлі Гарсія (Перу)
- Антігоні Дрісбіоті (Греція)
Спортивна ходьба 35 км, чоловіки
- Альваро Мартін (Іспанія)
- Браян Пінтадо (Еквадор)
- Кавано Масатора (Японія)
Стрибки у довжину, чоловіки
- Мільтіадіс Тентоглу (Греція)
- Вейн Піннок (Ямайка)
- Таджей Гейл (Ямайка)
Біг 400 м, чоловіки
- Антоніо Вотсон (Ямайка)
- Меттью Гадсон-Сміт (Велика Британія)
- Квінсі Голл (США)
Метання молота, жінки
- Кемрін Роджерс (Канада)
- Джейні Кассанавойд (США)
- Деанна Мері Прайс (США)
Біг 100 м з бар'єрами, жінки
- Даніеле Вільямс (Ямайка)
- Жасмин Камачо-Квінн (Пуерто-Рико)
- Кендра Гаррісон (США)
Біг 400 м з бар'єрами, жінки
- Фемке Бол (Нідерланди)
- Шам'єр Літтл (США)
- Рашелл Клейтон (Ямайка)