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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес

Вчора 23:47 671 0
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес

Джерело - Чемпіон.

24 серпня у Будапешті відбувся 6-ий день 19-го чемпіонату світу з легкої атлетики 2023 року.

У ЧС-2023 200 атлетів з понад 200 країн розігрують 49 комплектів медалей.

Україну представляють 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У 6-ий день ЧС-2023 було розіграно сім комплектів медалей. Українці виступали лише у фіналах у спортивній ходьбі. Ігор Главан став одним з 33 скороходів, що подолали всю дистанцію. Фінішну лінію він перетнув останнім, 33-м. Після фінішу українець знепритомнів, після чого скорохода забрали для надання медичної допомоги. Іван Банзерук достроково зійшов з дистанції. Перемогу у цій дисципліні здобув іспанець Альваро Мартін. Василина Сидорчук фінішувала з часом 2:57:24 години. Інша українка Аліна Цвілій фінішувала з часом 3:09:23 та посіла 34 місце. Відзначимо, що золоту медаль у цій дисципліні здобула іспанка Марія Перес. Нагадаємо, що Перес на дистанції 20 км теж завоювала золоту медаль.

Щодо інших фіналів, то змагання зі стрибків у довжину виграв грецький легкоатлет Мільтіадіс Тентоглу. Ямаєць Антоніо Вотсон першим фінішував у бігу на 400 метрів, його землячка Даніеле Вільямс виграла змагання з бігу 100 м з бар'єрами. Змагання з метання молота виграла канадка Кемрін Роджерс.

Нідерландка Фемке Бол впевнено завоювала золоту медаль у бігу 400 м з бар'єрами. Нагадаємо, що 22 серпня у цій дисципліні у півфіналі на старт виходили дві українки (Вікторія Ткачук та Анна Рижикова) і обидві не пройшли до фіналу змагань.

Переможці та призери ЧС за 24 серпня:

Спортивна ходьба 35 км, жінки

  1. Марія Перес (Іспанія)
  2. Кімберлі Гарсія (Перу)
  3. Антігоні Дрісбіоті (Греція)

Спортивна ходьба 35 км, чоловіки

  1. Альваро Мартін (Іспанія)
  2. Браян Пінтадо (Еквадор)
  3. Кавано Масатора (Японія)

Стрибки у довжину, чоловіки

  1. Мільтіадіс Тентоглу (Греція)
  2. Вейн Піннок (Ямайка)
  3. Таджей Гейл (Ямайка)

Біг 400 м, чоловіки

  1. Антоніо Вотсон (Ямайка)
  2. Меттью Гадсон-Сміт (Велика Британія)
  3. Квінсі Голл (США)

Метання молота, жінки

  1. Кемрін Роджерс (Канада)
  2. Джейні Кассанавойд (США)
  3. Деанна Мері Прайс (США)

Біг 100 м з бар'єрами, жінки 

  1. Даніеле Вільямс (Ямайка)
  2. Жасмин Камачо-Квінн (Пуерто-Рико)
  3. Кендра Гаррісон (США)

Біг 400 м з бар'єрами, жінки 

  1. Фемке Бол (Нідерланди)
  2. Шам'єр Літтл (США)
  3. Рашелл Клейтон (Ямайка)

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