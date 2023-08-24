Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу
Сьогодні 00:25 3129
Кучер може очолити клуб УПЛ
Сьогодні 13:25 144
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн
Сьогодні 11:00 2635
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 10:44 25979
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві!
Сьогодні 07:50 9525
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 24 серпня
Сьогодні 07:09 1577
Брага переграла Панатінаїкос, Галатасарай вирвав перемогу в Молде: резульатти матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:04 665
Зеленський посмертно нагородив Дерюгіну державною відзнакою «Національна легенда України»
Вчора 23:36 1442
Кополовець став помічником депутата Закарпатської області
Вчора 22:01 518
Дніпро-1 в меншості вирвав нічию в Спартака Трнави у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 21:36 1299
Прямі трансляції

Український легкоатлет знепритомнів після фінішу на ЧС-2023

Сьогодні 13:35 126 0
Український легкоатлет знепритомнів після фінішу на ЧС-2023
#Ігор Главан

Джерело - Суспільне Спорт.

Український скороход Ігор Главан знепритомнів після фіналу гонки чемпіонату світу-2023 на 35 кілометрів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Спорт.

32-річний Главан вперше в кар'єрі змагався на чемпіонаті світу на оновленій дистанції в 35 км. Дотепер українець двічі виступав у 50-кілометрових перегонах, а 2013 року здобував у дисципліні "бронзу".

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

У стартовій заявці турніру Главан став одним з двох українців. На дистанцію також вийшов 33-річний Іван Банзерук, інший експредставник України на дистанції в 50 кілометрів.

Ігор Главан став одним з 33 скороходів, що подолали всю дистанцію. Фінішну лінію він перетнув останнім, 33-м.

Після фінішу українець знепритомнів, після чого скорохода забрали для надання медичної допомоги.

Зрештою, Главан прийшов до тями. Це Суспільне Спорт підтвердив головний тренер української збірної з дисциплін на витривалість Сергій Романчук.

Іван Банзерук достроково зійшов з дистанції. Востаннє повну дистанцію (на той час — 50 кілометрів) на чемпіонатах світу він долав у 2017 році, коли посів 18-те місце.

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9525
Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Спартак - СК Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 4222
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 17847
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 25979
Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку Бех-Романчук вийшла у фінал чемпіонату світу у потрійному стрибку 4827
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу 3129
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 30528
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14768 2
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 26990
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25976
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39817
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 35506 4