Джерело - Суспільне Спорт.

Український скороход Ігор Главан знепритомнів після фіналу гонки чемпіонату світу-2023 на 35 кілометрів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Спорт.

32-річний Главан вперше в кар'єрі змагався на чемпіонаті світу на оновленій дистанції в 35 км. Дотепер українець двічі виступав у 50-кілометрових перегонах, а 2013 року здобував у дисципліні "бронзу".

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У стартовій заявці турніру Главан став одним з двох українців. На дистанцію також вийшов 33-річний Іван Банзерук, інший експредставник України на дистанції в 50 кілометрів.

Ігор Главан став одним з 33 скороходів, що подолали всю дистанцію. Фінішну лінію він перетнув останнім, 33-м.

Після фінішу українець знепритомнів, після чого скорохода забрали для надання медичної допомоги.

Зрештою, Главан прийшов до тями. Це Суспільне Спорт підтвердив головний тренер української збірної з дисциплін на витривалість Сергій Романчук.

Іван Банзерук достроково зійшов з дистанції. Востаннє повну дистанцію (на той час — 50 кілометрів) на чемпіонатах світу він долав у 2017 році, коли посів 18-те місце.