Сидорчук фінішувала у топ-20 фіналу чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Українська скороходка Василина Сидорчук фінішувала 20-ою у фіналі чемпіонату світу-2023 у Будапешті на 35 кілометрів.
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Василина Сидорчук фінішувала з часом 2:57:24 години. Інша українка Аліна Цвілій фінішувала з часом 3:09:23 та посіла 34 місце.
Відзначимо, що золоту медаль у цій дисципліні здобула іспанка Марія Перес. Кімберлі Гарсія (Перу) фінішувала другою, бронзову медаль завоювала 39-тирічна Антігоні Дрісбіоті (Греція)