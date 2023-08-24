Сидорчук фінішувала у топ-20 фіналу чемпіонату світу

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Українська скороходка Василина Сидорчук фінішувала 20-ою у фіналі чемпіонату світу-2023 у Будапешті на 35 кілометрів.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Василина Сидорчук фінішувала з часом 2:57:24 години. Інша українка Аліна Цвілій фінішувала з часом 3:09:23 та посіла 34 місце.

Відзначимо, що золоту медаль у цій дисципліні здобула іспанка Марія Перес. Кімберлі Гарсія (Перу) фінішувала другою, бронзову медаль завоювала 39-тирічна Антігоні Дрісбіоті (Греція)