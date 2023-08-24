Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання, чоловіки. Кваліфікація 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами

Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги

Змішана естафета 4х400. Попередні забіги 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги

3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд

Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги

Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

19:15. Церемонія відкриття

Церемонія відкриття 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра

Семиборство, жінки. Штовхання ядра 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м

Семиборство, жінки. Біг 200 м 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

Штовхання ядра, чоловіки. 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал

Біг 10000 м, жінки. 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Альваро Мартін (Іспанія) Персеус Карлстром (Швеція) Кайо Бонфім (Бразилія) Штовхання ядра, чоловіки Раян Кроузер (США) Леонардо Фаббрі (Італія) Джо Ковач (США) Біг 10000 м, жінки Гудаф Цегай (Ефіопія) Летесенбет Гідей (Ефіопія) Еджгаєху Тає (Ефіопія) Змішана естафета 4х400 м США Велика Британія Чехія

20 серпня, день 2

(6 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, жінки. 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м, жінки. Попередні забіги 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину

Семиборство, жінки. Стрибки у довжину 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A

Семиборство, жінки. Метання списа, група A 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м, жінки. Попередні забіги 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали

Біг 100 м, чоловіки. Півфінали 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал

Стрибки у довжину, жінки. 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали

Біг 1500 м, жінки. Півфінали 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали

Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал

Метання молота, чоловіки. 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)

Семиборство, жінки. Біг 800 м 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал

Біг 10000 м, чоловіки. 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 20 км, жінки Марія Перез (Іспанія) Джеміма Монтаг (Австралія) Антонелла Пальмісано (Італія) Стрибки у довжину, жінки Івана Вулета (Сербія) Тара Девіс-Вудхолл (США) Аліна Ротару-Коттманн (Румунія) Метання молота, чоловіки Ітан Катцберг (Канада) Войцех Новицький (Польща) Халас Бенце (Угорщина) Біг 10000 м, чоловіки Джошуа Чептегеї (Уганда) Данієль Ебеньйо (Кенія) Селемон Барега (Ефіопія) Біг 100 м, чоловіки Ноа Лайлс (США) Леціле Тебого (Ботсвана) Жарнел Г'юз (Велика Британія)

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

Потрійний стрибок, чоловіки. 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал

Метання диска, чоловіки. 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали

Біг 100 м, жінки. Півфінали 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали

Біг 400 м, жінки. Півфінали 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Потрійний стрибок, чоловіки Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо) Ласаро Мартінес (Куба) Крістіан Наполес (Куба) Метання диска, чоловіки Даніель Столь (Швеція) Крістьян Чех (Словенія) Міколас Алекна (Литва) Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки Грант Голловей (США) Генсл Парчмент (Ямайка) Деніел Робертс (США) Біг 100 м, жінки Ша'Каррі Річардсон (США) Шеріка Джексон (Ямайка) Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)

22 серпня, день 4

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги 20:58. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

Стрибки у висоту, чоловіки. 21:20. Метання диска, жінки. Фінал

Метання диска, жінки. 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали

Біг 400 м, чоловіки. Півфінали 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал

Біг 1500 м, жінки. 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Стрибки у висоту, чоловіки Джанмарко Тамбері (Італія) Джувон Гаррісон (США) Мутаз Есса Баршим (Катар) Метання диска, жінки Лаулауга Таусага (США) Валарі Олман (США) Фен Бінь (Китай) Біг 1500 м, жінки Фаіт Кіп'єгон (Кенія) Дірібе Велтеджи (Ефіопія) Сіфан Хассан (Нідерланди) Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки Суфіан Ельбаккалі (Марокко) Ламеча Гірма (Ефіопія) Абрахам Кібівот (Кенія)

23 серпня, день 5

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги

Біг 800 м, жінки. Попередні забіги 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги

Біг 200 м, жінки. Попередні забіги 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація

Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

Стрибки з жердиною, жінки. 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги

Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал

Біг 1500 м, чоловіки. 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал

Біг 400 м, жінки. 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Стрибки з жердиною, жінки Ніна Кеннеді (Австралія) Кеті Мун (США) Вільма Мурто (Фінляндія) Біг 1500 м, чоловіки Джош Керр (Велика Британія) Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) Нарве Гільє Нордос (Норвегія) Біг 400 м, жінки Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка) Наталя Качмарек (Польща) Сада Вільямс (Барбадос) Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки Карстен Вархольм (Норвегія) Кайрон Мак-Мастер (Британські Віргінські Острови) Рай Бенджамін (США)

24 серпня, день 6

(7 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги

Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

Стрибки у довжину, чоловіки. 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали

Біг 200 м, жінки. Півфінали 21:15. Метання молота, жінки. Фінал

Метання молота, жінки. 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал

Біг 200 м, чоловіки. Півфінал 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал

Біг 800 м, чоловіки. Півфінал 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал

Біг 100 м з бар'єрами, жінки. 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал

Біг 400 м, чоловіки. 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал

Дисципліна Золото Срібло Бронза Спортивна ходьба 35 км, чоловіки Спортивна ходьба 35 км, жінки Стрибки у довжину, чоловіки Метання молота, жінки Біг 100 м з бар'єрами, жінки Біг 400 м, чоловіки Біг 400 м з бар'єрами, жінки

25 серпня, день 7

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м

11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A

11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація

11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B

13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту

Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги 20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал

Потрійний стрибок, жінки. 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги

Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги 21:20. Метання списа, жінки. Фінал

Метання списа, жінки. 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали

Біг 800 м, жінки. Півфінали 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м

Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал

Біг 200 м, жінки. 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал

26 серпня, день 8

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, жінки. Фінал

Марафон, жінки. 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами

Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A

Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал

Стрибки з жердиною, чоловіки. 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги

Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги 21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B

Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал

Штовхання ядра, жінки. 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал

Біг 800 м, чоловіки. 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал

Біг 5000 м, жінки. 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)

Десятиборство, чоловіки. 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал

Біг 4х100 м, чоловіки. 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал

27 серпня, день 9

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

Стрибки у висоту, жінки. 21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал

Біг 5000 м, чоловіки. 21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал

Метання списа, чоловіки. 21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал

Біг 800 м, жінки. 22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал

Біг 3000 м з перешкодами, жінки. 22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал

Біг 4х400 м, чоловіки. 22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал

Публікація оновлюється...