Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

Джерело - Чемпіон.
З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.
Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.
19 серпня, день 1
Ранкова сесія
- 09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
- 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація
- 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
- 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги
- 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
- 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
- 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
- 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
- 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд
- 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги
- 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B
* - київський час
Вечірня сесія
- 19:15. Церемонія відкриття
- 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра
- 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A
- 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
- 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги
- 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м
- 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
- 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
- 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал
- 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спортивна ходьба 20 км, чоловіки
|Альваро Мартін (Іспанія)
|Персеус Карлстром (Швеція)
|Кайо Бонфім (Бразилія)
|Штовхання ядра, чоловіки
|Раян Кроузер (США)
|Леонардо Фаббрі (Італія)
|Джо Ковач (США)
|Біг 10000 м, жінки
|Гудаф Цегай (Ефіопія)
|Летесенбет Гідей (Ефіопія)
|Еджгаєху Тає (Ефіопія)
|Змішана естафета 4х400 м
|США
|Велика Британія
|Чехія
20 серпня, день 2
(6 комплектів медалей)
Ранкова сесія
- 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
- 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
- 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги
- 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
- 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги
- 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
- 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
- 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
- 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
- 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
- 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
- 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B
Вечірня сесія
- 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
- 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
- 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
- 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
- 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал
- 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
- 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
- 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спортивна ходьба 20 км, жінки
|Марія Перез (Іспанія)
|Джеміма Монтаг (Австралія)
|Антонелла Пальмісано (Італія)
|Стрибки у довжину, жінки
|Івана Вулета (Сербія)
|Тара Девіс-Вудхолл (США)
|Аліна Ротару-Коттманн (Румунія)
|Метання молота, чоловіки
|Ітан Катцберг (Канада)
|Войцех Новицький (Польща)
|Халас Бенце (Угорщина)
|Біг 10000 м, чоловіки
|Джошуа Чептегеї (Уганда)
|Данієль Ебеньйо (Кенія)
|Селемон Барега (Ефіопія)
|Біг 100 м, чоловіки
|Ноа Лайлс (США)
|Леціле Тебого (Ботсвана)
|Жарнел Г'юз (Велика Британія)
21 серпня, день 3
(4 комплекти медалей)
Вечірня сесія
- 19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
- 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
- 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
- 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
- 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
- 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
- 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
- 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
- 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
- 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Потрійний стрибок, чоловіки
|Юг Фабріс Занго (Буркіна-Фасо)
|Ласаро Мартінес (Куба)
|Крістіан Наполес (Куба)
|Метання диска, чоловіки
|Даніель Столь (Швеція)
|Крістьян Чех (Словенія)
|Міколас Алекна (Литва)
|Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
|Грант Голловей (США)
|Генсл Парчмент (Ямайка)
|Деніел Робертс (США)
|Біг 100 м, жінки
|Ша'Каррі Річардсон (США)
|Шеріка Джексон (Ямайка)
|Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка)
22 серпня, день 4
(4 комплекти медалей)
Вечірня сесія
- 19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
- 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:58. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
- 21:20. Метання диска, жінки. Фінал
- 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
- 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
- 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
- 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Стрибки у висоту, чоловіки
|Джанмарко Тамбері (Італія)
|Джувон Гаррісон (США)
|Мутаз Есса Баршим (Катар)
|Метання диска, жінки
|Лаулауга Таусага (США)
|Валарі Олман (США)
|Фен Бінь (Китай)
|Біг 1500 м, жінки
|Фаіт Кіп'єгон (Кенія)
|Дірібе Велтеджи (Ефіопія)
|Сіфан Хассан (Нідерланди)
|Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки
|Суфіан Ельбаккалі (Марокко)
|Ламеча Гірма (Ефіопія)
|Абрахам Кібівот (Кенія)
23 серпня, день 5
(4 комплекти медалей)
Ранкова сесія
- 11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги
- 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
- 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A
- 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
- 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
- 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
- 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги
- 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги
Вечірня сесія
- 20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A
- 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
- 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
- 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
- 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
- 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
- 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал
- 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал
- 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Стрибки з жердиною, жінки
|
Ніна Кеннеді (Австралія)
Кеті Мун (США)
|Вільма Мурто (Фінляндія)
|Біг 1500 м, чоловіки
|Джош Керр (Велика Британія)
|Якоб Інгебрігтсен (Норвегія)
|Нарве Гільє Нордос (Норвегія)
|
Біг 400 м, жінки
|Марілейді Пауліно (Домініканська Республіка)
|Наталя Качмарек (Польща)
|Сада Вільямс (Барбадос)
|Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки
|Карстен Вархольм (Норвегія)
|Кайрон Мак-Мастер (Британські Віргінські Острови)
|Рай Бенджамін (США)
24 серпня, день 6
(7 комплектів медалей)
Ранкова сесія
- 08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
- 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал
Вечірня сесія
- 20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
- 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
- 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
- 21:15. Метання молота, жінки. Фінал
- 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
- 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
- 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
- 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
- 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал
|Дисципліна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Спортивна ходьба 35 км, чоловіки
|Спортивна ходьба 35 км, жінки
|Стрибки у довжину, чоловіки
|Метання молота, жінки
|Біг 100 м з бар'єрами, жінки
|Біг 400 м, чоловіки
|Біг 400 м з бар'єрами, жінки
25 серпня, день 7
(4 комплекти медалей)
Ранкова сесія
- 11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м
- 11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A
- 11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація
- 11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
- 12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
- 13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра
Вечірня сесія
- 19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
- 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
- 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги
- 21:20. Метання списа, жінки. Фінал
- 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали
- 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м
- 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал
- 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал
26 серпня, день 8
(8 комплектів медалей)
Ранкова сесія
- 08:00. Марафон, жінки. Фінал
- 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
- 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
- 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
- 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
- 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною
Вечірня сесія
- 20:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група A
- 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
- 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
- 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
- 21:10. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група B
- 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
- 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
- 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
- 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
- 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
- 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал
27 серпня, день 9
(8 комплектів медалей)
Ранкова сесія
- 08:00. Марафон, чоловіки. Фінал
Вечірня сесія
- 21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
- 21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
- 21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал
- 21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал
- 22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
- 22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал
- 22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал
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