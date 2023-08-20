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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати

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Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023

Джерело - Чемпіон.

З 19 по 27 серпня в столиці Угорщини - Будапешті відбудеться 19-й чемпіонат світу з легкої атлетики 2023 року. 200 атлетів з понад 200 країн розіграють 49 комплектів медалей.

Україну представлятимуть 29 атлетів у 12 дисциплінах - 11 чоловіків у 8 видах і 18 жінок у 10 видах. На попередньому чемпіонаті світу, який через пандемію Covid-19 відбувся у 2022 році, українські атлети вибороли 2 медалі: Ярослава Магучіх завоювала срібло в стрибках у висоту, а Андрій Проценко виборов бронзу в цій же дисципліні.

19 серпня, день 1

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 09:50*. Спортивна ходьба 20 км, чоловіки. Фінал
  • 11:30. Штовхання, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
  • 12:05. Змішана естафета 4х400. Попередні забіги
  • 12:35. 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
  • 12:45. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 13:00. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 13:25. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
  • 13:35. Біг 100 м, чоловіки. Попередній раунд
  • 14:15. Біг 1500 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:40. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група B

* - київський час

Вечірня сесія

  • 19:15. Церемонія відкриття
  • 20:02. Біг 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:05. Семиборство, жінки. Штовхання ядра
  • 20:10. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 20:35. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфікація
  • 20:43. Біг 100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 21:30. Семиборство, жінки. Біг 200 м
  • 21:35. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 21:40. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 21:55. Біг 10000 м, жінки. Фінал
  • 22:47. Змішана естафета 4х400 м. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Альваро Мартін (Іспанія) Персеус Карлстром (Швеція) Кайо Бонфім (Бразилія)
Штовхання ядра, чоловіки Раян Кроузер (США) Леонардо Фаббрі (Італія) Джо Ковач (США)
Біг 10000 м, жінки Гудаф Цегай (Ефіопія) Летесенбет Гідей (Ефіопія) Еджгаєху Тає (Ефіопія)
Змішана естафета 4х400 м США Велика Британія Чехія

20 серпня, день 2

(6 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:15. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 10:00. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група A
  • 10:35. Біг 400 м, жінки. Попередні забіги
  • 10:50. Семиборство, жінки. Стрибки у довжину
  • 11:25. Біг 400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 11:30. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група B
  • 11:35. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:25. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 13:00. Семиборство, жінки. Метання списа, група A
  • 13:10. Біг 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 14:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 14:05. Семиборство, жінки. Метання списа, група B

Вечірня сесія

  • 17:35. Біг 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 17:55. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 18:05. Біг 1500 м, жінки. Півфінали
  • 18:35. Біг 1500 м, чоловіки. Півфінали
  • 18:50. Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 19:00. Семиборство, жінки. Біг 800 м (Фінал)
  • 19:25. Біг 10000 м, чоловіки. Фінал
  • 20:05. Біг 100 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, жінки
Стрибки у довжину, жінки
Метання молота, чоловіки
Біг 10000 м, чоловіки
Біг 100 м, чоловіки

21 серпня, день 3

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 19:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:35. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 20:40. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 21:05. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінали
  • 21:30. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 21:35. Біг 100 м, жінки. Півфінали
  • 22:10. Біг 400 м, жінки. Півфінали
  • 22:40. Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 100 м, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Потрійний стрибок, чоловіки
Метання диска, чоловіки
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки
Біг 100 м, жінки

22 серпня, день 4

(4 комплекти медалей)

Вечірня сесія

  • 19:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 20:20. Біг 800 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 21:20. Метання диска, жінки. Фінал
  • 21:25. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:00. Біг 400 м, чоловіки. Півфінали
  • 22:30. Біг 1500 м, жінки. Фінал
  • 22:42. Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки у висоту, чоловіки
Метання диска, жінки
Біг 1500 м, жінки
Біг 3000 м з перешкодами, чоловіки

23 серпня, день 5

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 11:05. Біг 800 м, жінки. Попередні забіги
  • 11:15. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
  • 11:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група A
  • 12:10. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 12:15. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 12:55. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група B
  • 13:05. Біг 200 м, жінки. Попередні забіги
  • 13:50. Біг 200 м, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

  • 20:00. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група A
  • 20:10. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
  • 20:30. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 20:45. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
  • 21:35. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група B
  • 21:40. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінали
  • 22:15. Біг 1500 м, чоловіки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, жінки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки з жердиною, жінки
Біг 1500 м, чоловіки

Біг 400 м, жінки
Біг 400 м з бар'єрами, чоловіки

24 серпня, день 6

(7 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
  • 08:00. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

  • 20:00. Біг 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 20:30. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 20:45. Біг 200 м, жінки. Півфінали
  • 21:15. Метання молота, жінки. Фінал
  • 21:20. Біг 200 м, чоловіки. Півфінал
  • 21:50. Біг 800 м, чоловіки. Півфінал
  • 22:25. Біг 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 22:35. Біг 400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 35 км, чоловіки
Спортивна ходьба 35 км, жінки
Стрибки у довжину, чоловіки
Метання молота, жінки
Біг 100 м з бар'єрами, жінки 
 Біг 400 м, чоловіки
 Біг 400 м з бар'єрами, жінки 

25 серпня, день 7

(4 комплекти медалей)

Ранкова сесія

  • 11:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 100 м
  • 11:10. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група A
  • 11:20. Стрибку у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 11:55. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
  • 12:45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група B
  • 13:20. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

  • 19:30. Десятиборство, чоловіки. Стрибки у висоту
  • 20:30. Біг 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:35. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 21:00. Біг 4х100 м, жінки. Попередні забіги
  • 21:20. Метання списа, жінки. Фінал
  • 21:25. Біг 800 м, жінки. Півфінали
  • 22:05. Десятиборство, чоловіки. Біг 400 м
  • 22:40. Біг 200 м, жінки. Фінал
  • 22:50. Біг 200 м, чоловіки. Фінал

26 серпня, день 8

(8 комплектів медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Марафон, жінки. Фінал
  • 11:05. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
  • 11:25. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 12:00. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група A
  • 13:05. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група B
  • 15:00. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною

Вечірня сесія

  • 20:05. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група A
  • 20:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 20:30. Біг 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 20:55. Біг 4х400 м, жінки. Попередні забіги
  • 21:10. Десятиборство, чоловіки.  Метання списа, група B
  • 21:15. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 21:30. Біг 800 м, чоловіки. Фінал
  • 21:50. Біг 5000 м, жінки. Фінал
  • 22:25. Десятиборство, чоловіки. Біг 1500 м (Фінал)
  • 22:40. Біг 4х100 м, чоловіки. Фінал
  • 22:50. Біг 4х100 м, жінки. Фінал

27 серпня, день 9

(8 комплектів  медалей)

Ранкова сесія

  • 08:00. Марафон, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

  • 21:05. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
  • 21:10. Біг 5000 м, чоловіки. Фінал
  • 21:20. Метання списа, чоловіки. Фінал
  • 21:45. Біг 800 м, жінки. Фінал
  • 22:10. Біг 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
  • 22:37. Біг 4х400 м, чоловіки. Фінал
  • 22:47. Біг 4х400 м, жінки. Фінал

Публікація оновлюється...

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