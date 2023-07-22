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Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань

Виступали сім українців
Сьогодні 13:55 7643 0
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань

Джерело - Чемпіон.

З 14 по 22 липня в японському місті Фукуока відбувалися змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На них виступали сім українців. 

Пропонуємо Вашій увазі результати змагань:

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)  - Олег Колодій/Данило Коновалов - посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію
  • 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал) - Ксенія Байло/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце
  • 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)

16 липня (неділя)

  • 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 7-е місце і вийшли до фіналу
  • 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал) - Данило Коновалов - посів 11-е місце
  • 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 9-е місце

17 липня (понеділок)

19 липня (середа)

  • 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - 38-е місце, Олег Колодій - 28-е місце
  • 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)

20 липня (четвер)

  • 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)

21 липня (п'ятниця)

  • 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа - 10 місце і вийшов до півфіналу, Євген Науменко - 8 місце і вийшов до півфіналу
  • 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал) - Олексій Середа - посів 12-е місце і вийшов до фіналу, Євген Науменко - посів 15-е місце і не вийшов до фіналу

22 липня (субота)

  • 12:30 - вишка, чоловіки (фінал) - Олексій Середа - посів 6-е місце

*час вказаний київський

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