Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): результати змагань

Джерело - Чемпіон.
З 14 по 22 липня в японському місті Фукуока відбувалися змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
На них виступали сім українців.
Пропонуємо Вашій увазі результати змагань:
14 липня (п'ятниця)
- 09:00 - трамплін 1м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - посів 12-е місце і вийшов до фіналу
15 липня (субота)
- 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Олег Колодій/Данило Коновалов - посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію
- 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал) - Ксенія Байло/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце
- 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)
16 липня (неділя)
- 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 7-е місце і вийшли до фіналу
- 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал) - Данило Коновалов - посів 11-е місце
- 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 9-е місце
17 липня (понеділок)
- 06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце і вийшли до фіналу
- 12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - здобули срібну медаль та олімпійську ліцензію
19 липня (середа)
- 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - 38-е місце, Олег Колодій - 28-е місце
- 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)
20 липня (четвер)
- 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)
21 липня (п'ятниця)
- 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа - 10 місце і вийшов до півфіналу, Євген Науменко - 8 місце і вийшов до півфіналу
- 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал) - Олексій Середа - посів 12-е місце і вийшов до фіналу, Євген Науменко - посів 15-е місце і не вийшов до фіналу
22 липня (субота)
- 12:30 - вишка, чоловіки (фінал) - Олексій Середа - посів 6-е місце
*час вказаний київський