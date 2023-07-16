Байло та Есман посіли 9-е місце на чемпіонаті світу у синхронних стрибках

Український дует набрав 252.60 бали

Джерело - Чемпіон.

Українки Ксенія Байло та Соф'я Есман посіли 9-е місце у фіналі чемпіонату світу-2023 у синхронних стрибках з вишки.

Український дует набрав 252.60 бали. Байло і Есман не змогли вибороти олімпійську ліцензію. За нею вони зможуть поборотися взимку на чемпіонаті світу Катарі.

Змагання виграв китайський дует. Спортсменки з Великої Британії та США відповідно завоювали срібні та бронзові медалі. Ці дуети і стали володарями олімпійських ліцензій.

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Нагадаємо, що у кваліфікації українки показали 7-ий результат.