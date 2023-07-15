Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках

Українці посіли лише 21-е місце

Джерело - Чемпіон.

Українці Олег Колодій та Данило Коновалов не кваліфікувалися до фіналу чемпіонату світу-2023 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Український дует набрав суму 325.23 бала та завершив змагання на 21-й позиції.

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Це місце не дозволило нашим співвітчизникам пробитись до фінальної стадії змагань.

Напередодні Данило Коновалов на чемпіонаті світу у змаганнях зі стрибків з трампліна 1 м вийшов до фіналу.