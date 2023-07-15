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Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках

Українці посіли лише 21-е місце
Сьогодні 06:30 155 0
Колодій та Коновалов не подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
#Данило Коновалов, #Олег Колодій

Джерело - Чемпіон.

Українці Олег Колодій та Данило Коновалов не кваліфікувалися до фіналу чемпіонату світу-2023 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Український дует набрав суму 325.23 бала та завершив змагання на 21-й позиції. 

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Це місце не дозволило нашим співвітчизникам пробитись до фінальної стадії змагань.

Напередодні Данило Коновалов на чемпіонаті світу у змаганнях зі стрибків з трампліна 1 м вийшов до фіналу.

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