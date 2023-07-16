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Байло та Есман подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках

Українки у кваліфікації показали 7-ий результат
Сьогодні 07:00 202 0
Байло та Есман подолали кваліфікацію чемпіонату світу у синхронних стрибках
#Ксенія Байло, #Софія Есман

Джерело - Чемпіон.

Українки Ксенія Байло та Соф'я Есман з сьомим результатом кваліфікувалися до фіналу чемпіонату світу-2023 у синхронних стрибках з вишки.

Український дует набрав 268.20 бали і отримали шанс поборотися за олімпійську ліцензію.

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Фінал відбудеться сьогодні, 16 липня. Початок о 12:00. 

Напередодні Олег Колодій та Данило Коновалов не кваліфікувалися до фіналу чемпіонату світу-2023 у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

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