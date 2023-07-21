Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Вчора 14:18 925
Власники клубів НФЛ схвалили рекордний продаж Вашингтон Коммандерс
Сьогодні 10:29 76
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Сьогодні 07:59 6819
Динамо у закритому спарингу розгромило Аустрію Клагенфурт
Вчора 22:53 1032
Сефері відсутній на зборі Ворскли у Польщі
Вчора 21:37 385
Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Онана
Вчора 21:22 409
Соболь отримав серйозне пошкодження
Вчора 21:10 536
Прометей підписав контракт з гравцем НБА
Вчора 18:12 468
Колумбійський клуб орендує нападника Динамо
Вчора 16:41 1485
Фроч: Усик пройшов свій пік
Вчора 16:16 2393
Прямі трансляції

Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Виступають сім українців
Сьогодні 07:59 6819 0
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартували змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На них виступають сім українців. Трансляції змагань за посиланням aquatics.eurovisionsports.tv та suspilne.media/sport (лише фінали).

Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)  - Олег Колодій/Данило Коновалов - посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію
  • 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал) - Ксенія Байло/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце
  • 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)

16 липня (неділя)

  • 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 7-е місце і вийшли до фіналу
  • 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал) - Данило Коновалов - посів 11-е місце
  • 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 9-е місце

17 липня (понеділок)

19 липня (середа)

  • 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - 38-е місце, Олег Колодій - 28-е місце
  • 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)

20 липня (четвер)

  • 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)

21 липня (п'ятниця)

  • 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа - 10 місце і вийшов до півфіналу, Євген Науменко - 8 місце і вийшов до півфіналу
  • 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал) - Олексій Середа, Євген Науменко

22 липня (субота)

  • 12:30 - вишка, чоловіки (фінал)

*час вказаний київський

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 16785
Колумбійський клуб орендує нападника Динамо Колумбійський клуб орендує нападника Динамо 1485
Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі Кроуфорд оцінив шанси Нганну у бою з Ф’юрі 1487
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 5642
Фроч: Усик пройшов свій пік Фроч: Усик пройшов свій пік 2393
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9693
Рекомендуємо
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6492
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21916 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23015
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49023 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 32023
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15003