Гутцайт: Росіяни посилають найслабших, щоб тільки ми не брали участь

Міністр молоді та спорту України розповів про рішення МОК щодо допуску росіян

Росія (країна терорист) відправляє на міжнародні змагання найслабших спортсменів, щоб Україна не могла брати участі в турнірах.

Про це розповів Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ми дуже вдячні Організаторам Європейських ігор-2023 у Кракові, які прийняли принципове рішення не запрошувати представників країн-агресорів на змагання до компанії представників цивілізованих країн. На жаль, у МОК почали відбуватися абсолютно незрозумілі мені події.

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Якщо у лютому минулого року там ухвалювали логічні рішення, що йдуть в одній зв’язці з рішеннями інших міжнародних організацій, то зараз МОК пішов всупереч з усім цивілізованим світовим співтовариством. Якщо буде прийнято рішення про участь в Іграх росіян і білорусів, навіть як нейтральні атлети, то...

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Є державне рішення – ми не беремо участі у таких змаганнях. На сьогодні не розглядається можливість припинення бойкоту. Є таке рішення – ми його прийняли, рухаємось ним. Була зустріч з усіма президентами федерацій, які висловили свою думку. Це було спільне рішення.

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Росіяни вже працюють проти нас, тому що вони знають, що ми прийняли рішення про бойкот. Вони вже посилають найслабших, щоб тільки ми не брали участь. Це болюче питання, але ми стоїмо на своєму. Бо якщо ми братимемо участь у змаганнях, де є росіяни та білоруси, ми визнаватимемо, що вони можуть бути у спортивному світі поруч із нормальними людьми.

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Складно сказати, які є виміри ефективності цього рішення. Є вимір один – у нас повномасштабна війна, щодня гинуть наші найкращі – у нас є спільне рішення, що ми так йдемо", – сказав Гутцайт.

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