Головне
Берінчик зустрінеться з Їгітом в андеркарді поєдинку Усик - Дюбуа
Сьогодні 14:18 199
Нова Зеландія сенсаційно перемогла Норвегію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:07 61
Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику
Сьогодні 09:07 420
Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України
Сьогодні 08:33 1663 2
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Вчора 21:50 417
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Вчора 20:59 996
Усик підписав контракт з Поліссям
Вчора 20:39 892
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Вчора 20:25 987
Сич повернувся у Рух
Вчора 17:25 500
13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ
Вчора 17:13 1113
Прямі трансляції

Гутцайт: Росіяни посилають найслабших, щоб тільки ми не брали участь

Міністр молоді та спорту України розповів про рішення МОК щодо допуску росіян
Сьогодні 13:02 355 0
Гутцайт: Росіяни посилають найслабших, щоб тільки ми не брали участь

Джерело - Vesti.ua.

Росія (країна терорист) відправляє на міжнародні змагання найслабших спортсменів, щоб Україна не могла брати участі в турнірах.

Про це розповів Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Ми дуже вдячні Організаторам Європейських ігор-2023 у Кракові, які прийняли принципове рішення не запрошувати представників країн-агресорів на змагання до компанії представників цивілізованих країн. На жаль, у МОК почали відбуватися абсолютно незрозумілі мені події.

  Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України

Якщо у лютому минулого року там ухвалювали логічні рішення, що йдуть в одній зв’язці з рішеннями інших міжнародних організацій, то зараз МОК пішов всупереч з усім цивілізованим світовим співтовариством. Якщо буде прийнято рішення про участь в Іграх росіян і білорусів, навіть як нейтральні атлети, то...

  Гераскевич: Дізнався, що починається процес позбавлення мого членства в комісії атлетів НОК України

Є державне рішення – ми не беремо участі у таких змаганнях. На сьогодні не розглядається можливість припинення бойкоту. Є таке рішення – ми його прийняли, рухаємось ним. Була зустріч з усіма президентами федерацій, які висловили свою думку. Це було спільне рішення.

  НОК України видалив зі свого сайту книгу Бубки

Росіяни вже працюють проти нас, тому що вони знають, що ми прийняли рішення про бойкот. Вони вже посилають найслабших, щоб тільки ми не брали участь. Це болюче питання, але ми стоїмо на своєму. Бо якщо ми братимемо участь у змаганнях, де є росіяни та білоруси, ми визнаватимемо, що вони можуть бути у спортивному світі поруч із нормальними людьми.

  Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади

Складно сказати, які є виміри ефективності цього рішення. Є вимір один – у нас повномасштабна війна, щодня гинуть наші найкращі – у нас є спільне рішення, що ми так йдемо", – сказав Гутцайт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге 6052
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7337
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15888
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 36014 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9035
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 51745
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10509 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 31986
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 49011 2
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 74575
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2898
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11795