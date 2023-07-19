Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади

Міжнародний олімпійський комітет не прийняв рішення щодо можливого допуску росіян та білорусів до Олімпіади.

Про це розповів Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Я спілкувався з МОК — вони сказали, що ще не прийняли рішення щодо можливого допуску російських чи білоруських спортсменів, але якщо і допустять, то тільки під нейтральним прапором, тобто не буде російської чи білоруської символіки на міжнародних змаганнях та на Олімпійських іграх.

Але все ж таки ми теж виступаємо проти того. Допоки йде війна, їм не місце на Олімпійських іграх. Ми і надалі будемо працювати з нашими партнерами, з міжнародною спільнотою, щоб наші спортсмени разом з міжнародними спортсменами теж сказали своє слово, що російським і білоруським спортсменам не місце на міжнародній арені", — сказав Гутцайт.

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