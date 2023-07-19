Головне
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Вчора 22:26 11066 1
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Сьогодні 10:52 51
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань
Вчора 22:59 5587
Ракув із Кочергіним розгромив Флору: результати кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:59 1210
XSport транслюватиме перше коло УПЛ безплатно
Вчора 19:56 602
Аякс розгромив Шахтар у контрольному матчі
Вчора 16:56 1220
Півзахисник Динамо зацікавив Брюгге
Вчора 14:39 817
Циганик: Я на 99% впевнений, що для Луческу це останній сезон у його тренерській кар'єрі
Вчора 09:54 1633
Сестри Алексіїви впевнено вийшли до фіналу ЧС-2023 у довільній програмі дуетів
Вчора 08:54 502
Ракув Кочергіна зіграє з Флорою: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 08:24 629
Прямі трансляції

Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади

Сьогодні 10:52 51 0
Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади
Фото: Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет не прийняв рішення щодо можливого допуску росіян та білорусів до Олімпіади.

Про це розповів Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Я спілкувався з МОК — вони сказали, що ще не прийняли рішення щодо можливого допуску російських чи білоруських спортсменів, але якщо і допустять, то тільки під нейтральним прапором, тобто не буде російської чи білоруської символіки на міжнародних змаганнях та на Олімпійських іграх.

Але все ж таки ми теж виступаємо проти того. Допоки йде війна, їм не місце на Олімпійських іграх. Ми і надалі будемо працювати з нашими партнерами, з міжнародною спільнотою, щоб наші спортсмени разом з міжнародними спортсменами теж сказали своє слово, що російським і білоруським спортсменам не місце на міжнародній арені", — сказав Гутцайт.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона 12496
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО 8746
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова 11066 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15031
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію 20352
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 8513
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7504 2
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37552 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 85944 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 21593
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 6462
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19997