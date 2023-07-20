Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України

Джерело - Vesti.ua.
Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт може покинути міністерську посаду.
Про це він розповів порталу Vesti.ua
"Так, я хочу зосередитись на роботі в НОК. Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України. Коли це відбудеться? Давайте трохи зачекаємо. Я справді цього дуже хочу", - сказав Гутцайт.
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