Головне
Динамо з голом Буяльського переграло Аль-Хіляль
Вчора 20:59 927
Севілья перемогла Індепендьєнте дель Вальє у фіналі Кубка виклику
Сьогодні 09:07 323
Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України
Сьогодні 08:33 1461 2
Інтер оголосив про підписання Куадрадо
Вчора 21:50 397
Усик підписав контракт з Поліссям
Вчора 20:39 830
Шахтар оголосив про перехід Педріньйо
Вчора 20:25 946
Сич повернувся у Рух
Вчора 17:25 486
13 клубів домовилися створити УПЛ ТБ
Вчора 17:13 1037
На фронті загинув вихованець Карпат
Вчора 16:55 1997
Віталій Кличко: «Я дивом вижив»
Вчора 15:56 33560 1
Прямі трансляції

Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України

Міністр молоді та спорту України розповів про своє сумісництво двох посад
Сьогодні 08:33 1461 2
Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України
#Вадим Гутцайт

Джерело - Vesti.ua.

Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт може покинути міністерську посаду.

Про це він розповів порталу Vesti.ua

"Так, я хочу зосередитись на роботі в НОК. Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України. Коли це відбудеться? Давайте трохи зачекаємо. Я справді цього дуже хочу", - сказав Гутцайт.

  Гутцайт: У МОК ще не прийняли рішення щодо можливого допуску росіян до Олімпіади

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 51375
Віталій Кличко: «Я дивом вижив» Віталій Кличко: «Я дивом вижив» 33560 1
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 9003
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 27785
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 15825
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 7309
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267699
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 22294
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39008
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2895
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115455
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38558 1