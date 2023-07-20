Гутцайт: Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України

Міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт може покинути міністерську посаду.

Про це він розповів порталу Vesti.ua

"Так, я хочу зосередитись на роботі в НОК. Хочу піти з посади Міністра молоді та спорту України. Коли це відбудеться? Давайте трохи зачекаємо. Я справді цього дуже хочу", - сказав Гутцайт.