НОК України видалив зі свого сайту книгу Бубки

У книзі 2013 року просовуються імперські наративи

НОК України видалив зі свого сайту книгу Сергія Бубки "Київ. Перша російська Олімпіада".

Про це повідомляє Tribuna.com.

У книзі 2013 року просовуються імперські наративи, Київ називають "духовною столицею Російської імперії", а Переяславську раду - актом "воззʼєднання з Росією".

Раніше повідомлялося, що фірма Бубки продає паливо на окупованих територіях України. Експрезидент Національного олімпійського комітету має намір судитися з Bihus.Info.

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