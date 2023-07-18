Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Виступають сім українців

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартували змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На них виступають сім українців. Трансляції змагань за посиланням aquatics.eurovisionsports.tv та suspilne.media/sport (лише фінали).

Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:

14 липня (п'ятниця)

09:00 - трамплін 1м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - посів 12-е місце і вийшов до фіналу

15 липня (субота)

03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Олег Колодій/Данило Коновалов - посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію

- посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал) - Ксенія Байло/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце

посіли 4-е місце 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)

16 липня (неділя)

17 липня (понеділок)

06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце і вийшли до фіналу

- посіли 4-е місце і вийшли до фіналу 12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - здобули срібну медаль та олімпійську ліцензію

19 липня (середа)

03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов, Олег Колодій

09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)

20 липня (четвер)

12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)

21 липня (п'ятниця)

03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа, Євген Науменко

09:30 - вишка, чоловіки (півфінал)

22 липня (субота)

12:30 - вишка, чоловіки (фінал)

*час вказаний київський