Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Джерело - Чемпіон.
14 липня в японському місті Фукуока стартували змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
На них виступають сім українців. Трансляції змагань за посиланням aquatics.eurovisionsports.tv та suspilne.media/sport (лише фінали).
Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:
14 липня (п'ятниця)
- 09:00 - трамплін 1м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов - посів 12-е місце і вийшов до фіналу
15 липня (субота)
- 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Олег Колодій/Данило Коновалов - посіли 21-е місце і не подолали кваліфікацію
- 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал) - Ксенія Байло/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце
- 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)
16 липня (неділя)
- 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 7-е місце і вийшли до фіналу
- 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал) - Данило Коновалов - посів 11-е місце
- 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал) - Ксенія Байло/Соф'я Есман - посіли 9-е місце
17 липня (понеділок)
- 06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - посіли 4-е місце і вийшли до фіналу
- 12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал) - Олексій Середа/Кірілл Болюх - здобули срібну медаль та олімпійську ліцензію
19 липня (середа)
- 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап) - Данило Коновалов, Олег Колодій
- 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)
20 липня (четвер)
- 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)
21 липня (п'ятниця)
- 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап) - Олексій Середа, Євген Науменко
- 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал)
22 липня (субота)
- 12:30 - вишка, чоловіки (фінал)
*час вказаний київський