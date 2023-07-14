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Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Виступають сім українців
Сьогодні 15:58 1615 0
Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад та результати змагань

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартували змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На них виступають сім українців. 

Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:

14 липня (п'ятниця)

15 липня (субота)

  • 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)
  • 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал)
  • 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)

16 липня (неділя)

  • 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап)
  • 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал) - Данило Коновалов
  • 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал)

17 липня (понеділок)

  • 06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап)
  • 12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал)

19 липня (середа)

  • 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)
  • 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)

20 липня (четвер)

  • 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)

21 липня (п'ятниця)

  • 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап)
  • 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал)

22 липня (субота)

  • 12:30 - вишка, чоловіки (фінал)

*час вказаний київський

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