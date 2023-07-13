Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад змагань

Виступлять сім українців

Джерело - Чемпіон.

14 липня в японському місті Фукуока стартують змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

На них виступлять сім українців.

Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:

14 липня (п'ятниця)

09:00 - трамплін 1м, чоловіки (попередній етап)

15 липня (субота)

03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)

06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал)

12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)

16 липня (неділя)

04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап)

08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал)

12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал)

17 липня (понеділок)

06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап)

12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал)

19 липня (середа)

03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)

09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)

20 липня (четвер)

12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)

21 липня (п'ятниця)

03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап)

09:30 - вишка, чоловіки (півфінал)

22 липня (субота)

12:30 - вишка, чоловіки (фінал)

*час вказаний київський