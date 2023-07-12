Чемпіонат світу з водних видів спорту (стрибки у воду): розклад змагань

Джерело - Чемпіон.
14 липня в японському місті Фукуока стартують змагання зі стрибків у воду на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
На них виступлять сім українців.
Пропонуємо Вашій увазі розклад змагань:
14 липня (п'ятниця)
- 09:00 - трамплін 1м, чоловіки (попередній етап)
15 липня (субота)
- 03:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)
- 06:30 - мікст, синхрон, вишка (фінал)
- 12:00 - синхрон, трамплін 3м, чоловіки (фінал)
16 липня (неділя)
- 04:00 - синхрон, вишка, жінки (попередній етап)
- 08:30 - трамплін 1м, чоловіки (фінал)
- 12:00 - синхрон, вишка, жінки (фінал)
17 липня (понеділок)
- 06:30 - синхрон, вишка, чоловіки (попередній етап)
- 12:00 - синхрон, вишка, чоловіки (фінал)
19 липня (середа)
- 03:00 - трамплін 3м, чоловіки (попередній етап)
- 09:30 - трамплін 3м, чоловіки (півфінал)
20 липня (четвер)
- 12:00 - трамплін 3м, чоловіки (фінал)
21 липня (п'ятниця)
- 03:00 - вишка, чоловіки (попередній етап)
- 09:30 - вишка, чоловіки (півфінал)
22 липня (субота)
- 12:30 - вишка, чоловіки (фінал)
*час вказаний київський