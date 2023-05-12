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Росія планує бойкотувати змагання з фехтування

Російських фехтувальників не допустили до змагань у Батумі та Мадриді.
Сьогодні 14:11 302 0
Росія планує бойкотувати змагання з фехтування

Джерело - suspilne.media.

Росія розглядає бойкот олімпійської кваліфікації з фехтування після недопуску провідних спортсменів до змагань.

Про це повідомляє ESPN, цитуючи президента російського НОК Станіслава Позднякова.

У березні FIE допустив російських та білоруських фехтувальників до змагань під своєю егідою. Рішення вступало у силу у другій половині квітня та відкривало для них шлях участі в олімпійській кваліфікації. Проте російські та білоруські фехтувальники наразі не виступили на жодному з турнірів під егідою FIE.

Нещодавно до турніру у Грузії не допустили провідних російських спортсменок - призерок Олімпіад Софію Позднякову, Яну Єгорян, Софію Велікую та Ольгу Нікітіну. У зв'язку із чим очільник НОК Росії Станіслав Поздняков, який заявив, що Росія розглядає бойкот відбіркових змагань до Парижа-2024.

"Міжнародний олімпійський комітет висуває такі критерії, що участь переважної більшості наших спортсменів і практично всіх керівників національних команд в олімпійських кваліфікаційних та інших змаганнях є практично нереальною.

Позиція одностайна, наші фехтувальники братимуть участь тільки за умови рівноправності зі спортсменами інших країн, без надуманих чи неправильних параметрів та інших штучних смуг перешкод", – написав Поздняков.

Окрім етапу з жіночої шаблі, російські фехтувальники пропустять змагання у Мадриді, які розпочнуться у п'ятницю, 12 травня.

Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.

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