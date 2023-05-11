FIE не допустила до змагань російських олімпійських чемпіонів

Джерело - matchtv.
Міжнародна федерація фехтування (FIE) не допустила до участі у змаганнях російських олімпійських чемпіонів.
Про це розповів президент федерації фехтування росії Ільгар Мамедов.
"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає.
Ні Позднякової, Великої, Єгорян, Нікітіної, Ібрагімова, Решетнікова та багатьох інших перспективних сильних спортсменів", - сказав Мамедов.
Нагадаємо, міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян.
Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.