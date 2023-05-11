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FIE не допустила до змагань російських олімпійських чемпіонів

Росіяни будуть виступати не в найсильнішому складі
Сьогодні 11:42 344 0
FIE не допустила до змагань російських олімпійських чемпіонів

Джерело - matchtv.

Міжнародна федерація фехтування (FIE) не допустила до участі у змаганнях російських олімпійських чемпіонів.

Про це розповів президент федерації фехтування росії Ільгар Мамедов.

"FIE надіслала нам список шаблістів, яких вони можуть допустити на міжнародні старти, знайомих світу прізвищ у ньому немає.

Ні Позднякової, Великої, Єгорян, Нікітіної, Ібрагімова, Решетнікова та багатьох інших перспективних сильних спортсменів", - сказав Мамедов.

Нагадаємо, міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян.

Раніше повідомлялося, що українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами.

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