Головне
Катерина Усик: З нашого будинку росіяни вкрали бойлер
Сьогодні 12:58 1544 3
Англія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 18:41 629
Конфлікти з Гагаріним, Селезньовим і не лише: як скандалить Ігор Йовичевич
Сьогодні 18:25 1426
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції
Сьогодні 13:22 45987
Британський журналіст: У матчі Англія – Україна вболіватиму за українців
Сьогодні 12:57 1215
Стало відомо, де футбол - найпопулярніший у світі
Сьогодні 11:54 1908 2
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди
Сьогодні 10:08 275623
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023
Вчора 22:47 9903
Рух звільнив головного тренера
Вчора 18:09 1320
Шахтар впевнено переграв Рух у 18 турі УПЛ
Вчора 16:58 724
Прямі трансляції

Українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами

Сьогодні 21:34 45 0
Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року
Українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами

Президія Федерації фехтування України провела засідання, на якому вирішили, що українські спортсмени не виходитимуть на бої з російськими та білоруськими спортсменами та бойкотуватимуть турніри, в яких вони братимуть участь.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року.

Кваліфікація на Олімпіаду-2024 відбуватиметься з квітня 2023 року по квітень 2024 року. Україна може не кваліфікуватися в Париж-2024, якщо бойкотуватиме кваліфікаційні турніри.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції 45987
Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди Рейтинг WTA: Костюк та Калініна оновили особисті рекорди 275623
Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 Англія - Україна: де дивитися онлайн матч кваліфікації Євро-2024 18286
Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 Марсель Маліновського здолав Реймс, ПСЖ поступився Ренну: результати матчів 28 туру Ліги 1 2264
Раптово помер президент Української федерації фігурного катання Раптово помер президент Української федерації фігурного катання 4988
Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 Збірна України програла Іспанії та стала срібним призером Євро-2023 9903
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 66128
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 42946
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146717 7
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 9721
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 34455
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29133