Українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами

Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року

Президія Федерації фехтування України провела засідання, на якому вирішили, що українські спортсмени не виходитимуть на бої з російськими та білоруськими спортсменами та бойкотуватимуть турніри, в яких вони братимуть участь.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року.

Кваліфікація на Олімпіаду-2024 відбуватиметься з квітня 2023 року по квітень 2024 року. Україна може не кваліфікуватися в Париж-2024, якщо бойкотуватиме кваліфікаційні турніри.