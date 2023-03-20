Українські фехтувальники не будуть змагатися з росіянами

Президія Федерації фехтування України провела засідання, на якому вирішили, що українські спортсмени не виходитимуть на бої з російськими та білоруськими спортсменами та бойкотуватимуть турніри, в яких вони братимуть участь.
Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.
Рішення набуде чинності у другій половині квітня 2023 року.
Кваліфікація на Олімпіаду-2024 відбуватиметься з квітня 2023 року по квітень 2024 року. Україна може не кваліфікуватися в Париж-2024, якщо бойкотуватиме кваліфікаційні турніри.