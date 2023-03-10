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Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

Сьогодні 17:20 287 0
За віддали 89 голосів, 46 - проти
Міжнародна федерація фехтування прийняла рішення про допуск росіян

Джерело - Inside the games.

Сьогодні, 10 березня, на позачерговому конгресі Міжнародної федерації фехтування було ухвалено рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Про це повідомляє Inside the games.

За віддали 89 голосів, 46 - проти.

Після вторгнення росії (країни терориста) в Україну росіянин Алішер Усманов залишив посаду президента організації.

Раніше Федерація фехтування України написала відкритого листа, у якого звернулась до інших національних федерацій та членів Міжнародної федерації фехтування із закликом не допустити повернення спортсменів з росії та білорусі до міжнародних змагань.

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