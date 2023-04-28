Головне
Динамо в більшості здолало Металіст у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 674
Вийшов і "привіз" гол: Попов грубо помилився в матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 16:11 432
Сирота шикарним дальнім ударом відкрив рахунок у матчі Металіст - Динамо - ВІДЕО
Сьогодні 15:37 638
Верес мінімально переграв Львів у 23 турі УПЛ
Сьогодні 14:59 245
Заступник Мінспорту роз'яснив заборону українцям виступати на турнірах з росіянами
Сьогодні 13:54 239
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю
Сьогодні 12:20 6089
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 08:35 4693
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:50 24931
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном
Вчора 20:37 2747
Калініна програла Шериф у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді
Вчора 19:29 549 1
Прямі трансляції

Беленюк: У нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів

Олімпійський чемпіон розповів про бойкот змагань українськими спортсменами
Сьогодні 15:55 272 0
Беленюк: У нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів
#Жан Беленюк

Джерело - 24 Канал.

Бойкот змагань українськими спортсменами може серйозно повпливати на усю сферу загалом.

Про це заявив Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Це ненормально, коли вони так приймають подібні рішення. Це безпрецедентне рішення в історії нашої держави. Ризики та вплив на сферу спорту можуть бути не те, що непередбачувані, а зі знаком "мінус". У тому плані, що ми можемо втратити цю сферу взагалі. Тому що в нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів, адже вони не знають, яким чином ситуація буде розвиватися.

  Актуально: Польща може зібрати коаліцію з 36 країни проти допуску росіян

Зараз велика кількість спортсменів, особливо молодих, які виїхали з території України, перебувають на територіях інших держав. І в них є можливість почати виступати за нову збірну. Тому що вони ніколи не виступали за Україну на міжнародних змаганнях. І це дозволяє їм без проблем змінити спортивне громадянство.

  Важливо: Беленюк вимагає у Мінспорту роз’яснень скандального наказу

Вони зараз будуть бачити, яка поточна ситуація, коли нічого невідомо, перспективи невідомі, ніхто ні з ким нічим не ділиться, не комунікує, а просто забороняє спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

  Читайте: Скандальний наказ Мінспорту про заборону збірним України змагатися з росіянами не був зареєстрований

Вік спортсмена дуже короткий та стрімкий, і всі спортсмени зацікавлені в тому, щоб реалізувати себе на міжнародній арені. Якщо ніхто не відповідає на питання, а намагається приймати тишком-нишком подібні накази та потім ніяким чином їх не комунікувати, то про що може йти мова?

  Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024

Міжнародний Олімпійський комітет зі своєї сторони починає тиснути та говорити, що вони будуть підтримувати тих спортсменів, які попри заборону держави будуть намагатися взяти участь у змаганнях. Тим самим чином намагаються вбити клин між державою і спортсменами", – сказав Беленюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном Ребров підпише довгостроковий контракт з Аль-Айном 2747
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 24931
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 6089
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 4693
Стали відомі терміни повернення Куртуа Стали відомі терміни повернення Куртуа 1122 1
Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023 Збірна України у матчі з 16 шайбами переграла Нідерланди на ЧС-2023 2147
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 110994
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 16217 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 148148 7
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81279 3
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17226
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 20345