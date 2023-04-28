Беленюк: У нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів

Олімпійський чемпіон розповів про бойкот змагань українськими спортсменами

Джерело - 24 Канал.

Бойкот змагань українськими спортсменами може серйозно повпливати на усю сферу загалом.

Про це заявив Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк.

"Це ненормально, коли вони так приймають подібні рішення. Це безпрецедентне рішення в історії нашої держави. Ризики та вплив на сферу спорту можуть бути не те, що непередбачувані, а зі знаком "мінус". У тому плані, що ми можемо втратити цю сферу взагалі. Тому що в нас є перспектива загубити молоде покоління спортсменів, адже вони не знають, яким чином ситуація буде розвиватися.

Актуально: Польща може зібрати коаліцію з 36 країни проти допуску росіян

Зараз велика кількість спортсменів, особливо молодих, які виїхали з території України, перебувають на територіях інших держав. І в них є можливість почати виступати за нову збірну. Тому що вони ніколи не виступали за Україну на міжнародних змаганнях. І це дозволяє їм без проблем змінити спортивне громадянство.

Важливо: Беленюк вимагає у Мінспорту роз’яснень скандального наказу

Вони зараз будуть бачити, яка поточна ситуація, коли нічого невідомо, перспективи невідомі, ніхто ні з ким нічим не ділиться, не комунікує, а просто забороняє спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси.

Читайте: Скандальний наказ Мінспорту про заборону збірним України змагатися з росіянами не був зареєстрований

Вік спортсмена дуже короткий та стрімкий, і всі спортсмени зацікавлені в тому, щоб реалізувати себе на міжнародній арені. Якщо ніхто не відповідає на питання, а намагається приймати тишком-нишком подібні накази та потім ніяким чином їх не комунікувати, то про що може йти мова?

Збірна України не буде зніматися з відбору Євро-2024

Міжнародний Олімпійський комітет зі своєї сторони починає тиснути та говорити, що вони будуть підтримувати тих спортсменів, які попри заборону держави будуть намагатися взяти участь у змаганнях. Тим самим чином намагаються вбити клин між державою і спортсменами", – сказав Беленюк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!