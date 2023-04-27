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Польща може зібрати коаліцію з 36 країни проти допуску росіян

Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук розповів про можливість бойкоту змагань
Сьогодні 15:39 317 0
Польща може зібрати коаліцію з 36 країни проти допуску росіян
#Каміль Бортнічук

Джерело - RMF FM.

Польща може сформувати коаліцію з 36 країни проти допуску росіян і білорусів до міжнародних змагань

Про це розповів Міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортнічук.

"Чи буде Польща бойкотувати змагання? З цього приводу нічого не змінилося. Ми знаходимося в процесі формування наступної позиції коаліції з 36 країн.

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15 травня у нас Рада ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити чітку декларацію проти повернення росіян і білорусів на міжнародну арену", - сказав Бортничук.

Бортнічук не виключив можливості допуску деяких спортсменів, умовою допуску яких буде чітка заява про засудження російської агресії проти України та скоєних там росіянами злочинів.

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