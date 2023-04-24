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Скандальний наказ Мінспорту про заборону збірним України змагатися з росіянами не був зареєстрований

Наказ Міністерства молоді та спорту досі не зареєстрований у Міністерстві юстиції України
Сьогодні 23:10 207 0
Скандальний наказ Мінспорту про заборону збірним України змагатися з росіянами не був зареєстрований

Джерело - Чемпіон.

Міністерство юстиції України не реєструвало наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени. 

Міністерство юстиції України не реєструвало наказ Міністерства молоді та спорту, який забороняє українським спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях, якщо у них змагаються російські та білоруські спортсмени.

Про це повідомив Борислав Береза.

"Міністерство юстиції України за результатами розгляду Вашого адвокатського запиту від 14 квітня 2023 року № 14-04/23 щодо державної реєстрації наказу Міністерства молоді та спорту України від 12 квітня 2023 року № 2031 "Про деякі питання участі офіційних делегацій національних збірних команд України у міжнародних змаганнях з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю" повідомляє, що зазначений наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України не подавався та відповідно у Міністерстві юстиції України не зареєстровано", - йдеться у відповіді на запит.

Раніше Мінспорту опублікувало наказ про заборону збірним України змагатися з росіянами.

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