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Гераскевич: Мінспорту продовжують операцію "Знищення українського спорту"

Сьогодні 10:50 226 0
Гераскевич: Мінспорту продовжують операцію "Знищення українського спорту"
#Владислав Гераскевич

Джерело - Чемпіон.

Міністерство молоді і спорту України продовжує вбивати український спорт.

Про це заявив скелетоніст Владислав Гераскевич.

"Мінмолодьспорту та НОК України під керівництвом Гутцайта продовжують операцію "Знищення українського спорту". Абсолютна некомпетентність цих органів у питанні відсторонення представників рф та рб з міжнародної спортивної арени привела нас до цього наказу. Що з ним не так?

Мінмолодьспорту вважає, що повна відсутність українських команд та будь-яких представників України на міжнародних спортивних аренах = недопущення російської пропаганди у середовищі міжнародної спортивної спільноти. Хоча очевидно, що це повна протилежність.

Якщо українські представники відсутні на змаганнях, то ми повністю звільняємо міжнародні спортивні майданчики та даємо можливість представникам рф/рб просувати свої наративи і пропаганду.  Це білий прапор зі сторони українського спорту.

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У цьому випадку, набагато дієвіше приїжджати на змагання й робити протести, давати інтерв’ю ЗМІ, чинити тиск на організаторів змагань та чинити опір розповсюдженню російських наративів. Але цей варіант повністю знищили пунктом "2" та "3".

Пункт "4" в наказі написали про "здійснення моніторингу можливої участі спортсменів з рф та/або рб у міжнародних змаганнях". Але при цьому забули додати пункт про роботу щодо відсторонення представників рф/рб та звичайно ж забули розробити стратегію роботи в цьому напрямку.

Так само забули написати про виключення російських представників з МОК, які весь цей час знаходяться у різноманітних комісіях МОК. Та звичайно ж, забули написати про санкції до Позднякова (пропагандист, полковник армії рф, голова НОК рф та екс? бізнес-партнер Гутцайта).

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Весь рік поки спортсмени рф/рб були відстороненні в олімпійських видах, вищезазначені особи працювали та просували свої наративи серед осередків МОК (адже НОК України та Мінмолодьспорт ніякого опору цьому не чинили). Переходимо до пункту "5", якому приділили найбільшу увагу в цьому наказі. "Здійснювати моніторинг участі представників всеукраїнських федерацій зі статусом національної у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з рф та/або рб".

А коли такі випадки дійдуть до чергової незрозумілої "Комісії", то це буде привід позбавити федерацію статусу "національної" (втрата держфінансування, втрата права проводити змагання на території України та ін.) й створити нову "національну" федерацію.  Що може призвести до повного відсторонення країни з міжнародної федерації, адже це пряме втручання держави в діяльність федерації (деякі країни в подібних ситуаціях отримали відсторонення в FIFA та UEFA).

Пункт відкриває можливість чинити тиск на нацфедерації, залякуючи позбавленням статусу "національної". А "непокірних", по рішенню "Комісії", будуть знищувати й надавати статус "національної" зручним для себе федераціям аби продовжувати бути дуже "відкатною" прокладкою між платником податків та спортсменами.

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"Бездіяльність та некомпетентність. Старі схеми та нові корупційні скандали" - це один з можливих сьогоднішніх лозунгів Мінмолодьспорту та НОК України під керівництвом Гутцайта", - написав Гераскевич.

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